Wakacyjny koszmar, aż 20 osób musiało opuścić samolot. Popularne linie przepraszają
Pasażerowie lotu British Airways z Florencji do Londynu usłyszeli, że część z nich musi opuścić pokład samolotu, bo konieczne jest odciążenie maszyny. Do sytuacji doszło, mimo że samolot nie był przepełniony. W konsekwencji aż 20 osób musiało zaczekać na kolejny lot. Jak wyjaśniają linie lotnicze, wszystko przez upał i krótki pas startowy florenckiego lotniska.
W skrócie
- Część pasażerów lotu British Airways z Florencji do Londynu musiała opuścić pokład.
- British Airways wyjaśniają, że winne temu są ekstremalne upały i krótki pas startowy na lotnisku we Florencji.
- Przewoźnik przeprosił oraz zapewnił alternatywne loty. Eksperci alarmują, że takie sytuacje mogą się powtarzać.
Pilot zadecydował, 20 osób opuściło pokład samolotu
Choć podróże lotnicze zyskują na popularności, pozwalając na szybkie dotarcie w odległe miejsca, wiele osób wciąż boi się latać. Lęk ten często wynika z obaw przed turbulencjami oraz katastrofami lotniczymi. Jednak z lotami wiążą się też inne możliwe nieprzyjemności, które zaczynają się jeszcze przed wzbiciem się maszyny w powietrze. Przekonali się o tym pasażerowie, którzy mieli lecieć z Włoch do Anglii.
Czekającym na odlot pasażerom lotu na trasie Florencja-Londyn, obsługiwanego przez linie lotnicze British Airways, powiedziano, że część z nich musi opuścić pokład. Nie chodziło jednak o nadmiarową sprzedaż biletów czy inną pomyłkę. Mimo standardowej liczby pasażerów maszynę trzeba było jednak odciążyć. W konsekwencji aż 20 osób musiało wysiąść. O co tu chodziło?
Ekstremalne temperatury pokrzyżowały plany podróżnych
Specjaliści wyjaśniają, że temperatura powietrza nad Florencją wzrosła do około 35°C i doszło do rozrzedzenia powietrza w wyniku zmiany ciśnienia. To z kolei, przy uwzględnieniu specyficznej budowy pasa startowego, wpłynęło na konieczność zużycia większej ilości paliwa, aby samolot osiągnął wysokość przelotową, podaje "Nottingham Post".
- Pilot powiedział, że pasażerowie musieli wysiąść z powodu ekstremalnego upału. Temperatura wynosiła około 35 stopni i potrzebowali dodatkowego paliwa, aby silnik mógł pracować efektywnie - powiedziała jedna z pasażerek cytowana przez wspomniane źródło.
British Airways odniosły się do sytuacji w oświadczeniu podczas rozmowy z "Daily Mail".
- Z uwagi na wyjątkową konstrukcję lotniska i jego krótki pas startowy, ekstremalne temperatury mają wpływ na ciśnienie powietrza, dlatego należy zmniejszyć masę samolotu - przekazał rzecznik linii.
British Airways przepraszają i tłumaczą sytuację
Samolot BA Embraer ERJ-190 leciał z lotniska Amerigo Vespucci we Florencji we Włoszech do lotniska London City w Anglii w połowie sierpnia br. Pas startowy na florenckim lotnisku ma zaledwie ok. 1,5 km. Standardem dla dużych lotnisk pasażerskich są pasy nawet ponad dwa razy dłuższe (przykładowo lotnisko Londyn Gatwick - ok. 3,3 km, lotnisko Katowice Pyrzowice - ok. 3,2 km, lotnisko Warszawa Chopina - ok. 3,7 km)
Początkowo zalecano, aby 36 osób opuściło samolot, ale ostatecznie wysiadło 20 podróżnych. Przewoźnik wystosował przeprosiny. Poszkodowanym pasażerom linie British Airways zagwarantowały też miejsca na najbliższy dostępny lot i w razie potrzeby zapewniły zakwaterowanie w hotelu. Podobnych sytuacji z powodu upałów było już kilka. Eksperci już jakiś czas temu ostrzegali, że ze względu na wysokie temperatury mniejsze lotniska mogą częściej borykać się z podobnymi problemami.