Boeing zapalił się przed startem. Ewakuowano 173 pasażerów

Na lotnisku międzynarodowym w Denver doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem samolotu pasażerskiego linii American Airlines. Boeing 737 MAX 8, przygotowujący się do startu do Miami, musiał zostać natychmiast ewakuowany po tym, jak z tylnej części maszyny zaczęły wydobywać się kłęby dymu i płomienie.