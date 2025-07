Chiny zaprezentowały pociąg maglev. Osiąga prędkość 600 km/h

Kolej magnetyczna nadal jest w fazie rozwoju i choć istnieją pewne połączenia realizowane z wykorzystaniem tego typu środków transportu, tak jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa. Chińskie Koleje CRRC zaprezentowały w tym miesiącu pasażerski pojazd maglev, który będzie w stanie rozwijać prędkość kilkuset km/h.

Chińskie Koleje CRRC prezentują pociąg maglev dla prędkości 600 km/h

Pojazd został zaprezentowany przez Chińskie Koleje CRRC w trakcie 12. Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości UIC w Pekinie, który odbył się wcześniej w tym miesiącu. Jest to bardzo futurystyczny pociąg maglev, który jest w stanie osiągać prędkość do 600 km/h. W trakcie tego samego wydarzenia pokazywano też CR450, który wkrótce zostanie oddany do komercyjnego użytku. Ma on jeździć z prędkością do 400 km/h.

Prezentowany w Pekinie maglev został zbudowany w lipcu 2021 r. Linię produkcyjną opuścił w zakładzie w Qingdao w prowincji Szantung. Pojazd znajduje się na etapie testów, które będą prowadzone w ciągu najbliższych lat. W tym celu budowany jest m.in. specjalny odcinek w zakładzie CRRC Changchun. Posłuży on jako tor testowy do dalszego rozwoju kolei magnetycznej.

System ten charakteryzuje się nie tylko większą prędkością, ale także wysokim bezpieczeństwem, dużą pojemnością, inteligencją i komfortem. Maglev z prędkością 600 km/h wypełnia lukę między koleją dużych prędkości a lotnictwem

Kiedy chiński maglev zacznie wozić pasażerów?

Choć prezentowany w Pekinie maglev wyglądał na gotowy produkt, tak w rzeczywistości jest to prototyp, który nie jest jeszcze gotowy na wprowadzenie do komercyjnego użytku. Chińczycy nadal planują prowadzić dokładne testy, które pozwolą na uruchomienie takiego środka transportu. Kiedy to nastąpi?

Przedstawiciele CRRC nie pozostawiają złudzeń. Potrzeba na to jeszcze około 5-10 lat. To oznacza, że chiński maglev może zacząć jeździć z pasażerami dopiero w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku. Taki pojazd pozwoli znacząco skrócić czas przejazdu. Dla przykładu podróż koleją z Pekinu do Szanghaju trwa obecnie około 5 godzin. Dzięki pociągowi magnetycznemu zostanie zredukowany do około 2,5 godziny.

