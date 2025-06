Chiński maglev przełamał bariery. Ustanowił nowy rekord prędkości.

Pociągi w Polsce nadal mają problemy z przełamaniem bariery 200 km/h, a tymczasem Chińczycy idą za ciosem i ich testowy maglev zdołał ustanowić nowy rekord prędkości dla kolei magnetycznej. Testowy pojazd ważący 1,1 tony udało się rozpędzić w trakcie próby demonstracyjnej do aż 650 km/h. Specjaliści z Państwa Środka twierdzą, że docelowo będzie jeszcze szybszy.

Nowy rekord prędkości ustanowiony przez chiński maglev

Test odbył się na specjalnej platformie demonstracyjnej w Laboratorium Donghu w prowincji Hubei. Znajdujący się tam "tor" ma jeden kilometr długości i służy do przeprowadzania prób napędu na krótkich dystansach.

Chiński maglev podczas próby, która trwała zaledwie siedem sekund, zdołał przejechać 600-metrowy odcinek i w tym czasie osiągnął prędkość maksymalną 650 km/h. To bardzo szybko, ale inżynierowie z Państwa Środka nie planują na tym poprzestać i już myślą o kolejnym rekordzie.

Odcinek testowy w Laboratorium Donghu zostanie rozbudowany. Tamtejsi specjaliści chcą go przystosować do prędkości aż 800 km/h. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Potem będzie można zacząć prowadzić dalsze testu pojazdu magnetycznego. Chińczycy zakładają (na razie w teorii), że w przyszłości będzie możliwe rozpędzenie takich pojazdów do prędkości aż 1000 km/h!

Li Weichao, dyrektor Centrum Innowacji Technologii Napędu Elektromagnetycznego w Laboratorium Donghu powiedział, że uzyskany wynik jest największą prędkością na świecie na tak krótkim dystansie.

Futurystyczny pojazd Chińczyków ma też inne zalety

Chiny wierzą, że przyszłość kolei należy do pojazdów typu maglev, które w przeciwieństwie do tradycyjnych pociągów nie mają styczności z torem. W rzeczywistości lewitują nad nim, co pozwala uniknąć oporów toczenia i pozostaje jedynie zmierzyć się z tymi aerodynamicznymi.

Ponadto futurystyczny pojazd Chińczyków może rozpędzać się do dużych prędkości w bardzo krótkim czasie i podobnie jest z hamowaniem. Przy maksymalnej prędkości maglev ma być w stanie zatrzymać się na odcinku o długości zaledwie 200 metrów. Jest to możliwe m.in. za sprawą bardzo precyzyjnego systemu sterowania, który jest w stanie spełniać swoje zadanie z dokładnością do 4 milimetrów.

Chiny zbudowały najszybszy tradycyjny pociąg pasażerski

Choć kolej bardzo dużych prędkości często kojarzy nam się na przykład z Japonią, tak najszybszy pociąg pasażerski w rzeczywistości mają Chińczycy. Mowa o pojeździe CR450, który jest udoskonaloną wersją CR400 z 2017 r.

CR450 to najszybszy komercyjny pociąg pasażerski na świecie, który ma poruszać się z prędkością 400 km/h. Zostanie on oddany do użytku jeszcze w tym roku. W trakcie testów uzyskiwał jeszcze większą prędkość, ale podczas jazdy z pasażerami zostanie ona ograniczona.

Najszybszy komercyjny maglev znajduje się w Szanghaju. Bazuje on na niemieckiej technologii Transrapid. Pojazd jest w stanie osiągać prędkość 431 km/h, ale podczas komercyjnego użytku jeździ nie szybciej niż 300 km/h.

