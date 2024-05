Chiński Maglev ustanowił nowy rekord prędkości. Ma być szybszy od samolotów

Dotychczasowym rekordzistą pozostawał do niedawno japoński SCMaglev serii L0, który osiągnął prędkość 603 km/h. Chińczycy z państwowej korporacji China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) zdołali pobić ten wynik. Pociąg Maglev został rozpędzony do jeszcze większej prędkości i ustanowił nowy rekord w branży.

Chiński Maglev T-Flight ustanowił rekord prędkości

Chińczycy z CASIC testują własny pociąg Maglev już od jakiegoś czasu. Projekt rozwijany jest pod nazwą T-Flight i w trakcie jednej z ostatnich prób osiągnął rekordową prędkość. Rozpędził się do aż 623 km/h i w ten sposób prześcignął rozwiązanie Japończyków o dodatkowe 20 km/h.

T-Flight bazuje na technologii hyperloop, w którą swego czasu inwestował także Elon Musk. Jego projekt jednak upadł. Chińczycy przeprowadzili testy w specjalnej tubie o długości około 2 km. W tym celu CASIC wybudowało specjalny tor w Shanxi w północnych Chinach, gdzie przeprowadzane są próby.

Zdjęcie Chiński Maglev T-Flight. / CASIC / materiały prasowe

Chcąc osiągnąć tak dobre wyniki, Chińczycy musieli zniwelować w jak największy stopniu tarcia. Dlatego opracowany tor testowy został wykonany z bardzo dużą precyzją. Odchylenie płaszczyzny na długości aż 2 km ma tolerancję w zakresie zaledwie 0,3 mm. Natomiast w przypadku 6-metrowej średnicy zachowano odchylenia do 2 mm.

Maglev ma być szybszy od samolotów pasażerskich

Chińczycy twierdzą, że to nie koniec możliwości ich konstrukcji. Pojazd docelowo ma być znacznie szybszy. CASIC wierzy, że uda mu się osiągnąć barierę 1000 km/h! To szybciej od odrzutowych samolotów pasażerskich, które latają ze średnią prędkością przekraczającą 900 km/h.

Chcąc uzyskać tak dużą prędkość CASIC planuje wybudować nowy tor testowy o długości aż 60 km. Potem przyjdzie czas na kolejne testy. Państwowe przedsiębiorstwo twierdzi, że być może uda się stworzyć pociąg, który rozpędzi się do nawet 2000 km/h! Miałby on kursować na trasie łączącej Pekin z miastem Wuhan. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie, ale czy opracowywana technologia coś takiego umożliwi? O tym przekonamy się z czasem.