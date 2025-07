W 2023 roku Polska zużyła 27 milionów ton ropy i około 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. W praktyce oznacza to, że krajowe wydobycie ropy, szacowane na zaledwie 3 proc. przerabianego surowca, nie jest w stanie zaspokoić nawet ułamka zapotrzebowania. Ropa krajowa, głównie z Podkarpacia, trafia do rafinerii, ale, jak zauważa w rozmowie z Geekweekiem były prezes Orlenu Daniel Obajtek, "większość z tego przerobu to są oleje ciężkie, to coś co sprzedaje się na dyskoncie cenowym".