Pod Bałtykiem ukryty był energetyczny skarb. Odkrycie dekady!

Na wodach niedaleko Świnoujścia, sześć kilometrów od lądu, wydarzyło się coś, co może przejść do historii polskiej energetyki. Central European Petroleum (CEP), kanadyjska firma z norweskim kapitałem, ogłosiła odkrycie największego konwencjonalnego złoża ropy naftowej i gazu w Polsce (i jednego z największych w Europie ostatniej dekady).

Platforma samopodnośna (jack-up) Viktor Vetrov/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Łączna ilość zasobów koncesji Wolin, obejmującej 593 km kw. To ponad 33 mln ton ropy i kondensatu oraz 27 mld m sześc. gazu . Zdaniem ekspertów może to mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Podkreślił, że jeśli wyniki się potwierdzą, "złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego".

Wolumeny robią wrażenie, ale nie mniej istotna jest jakość rezerwuaru. Testy odwiertu wykazały 62-metrową kolumnę węglowodorów i znakomite warunki złożowe , które ułatwią eksploatację. A to oznacza, że nie mówimy o projekcie hipotetycznym, tylko o realnym zasobi e, którego zagospodarowanie może nastąpić w relatywnie krótkim czasie.

- To historyczny moment zarówno dla Central European Petroleum, jak i polskiego sektora energetycznego. Traktujemy to odkrycie jako fundament do długofalowego, odpowiedzialnego zagospodarowania polskich zasobów morskich - powiedział dyrektor generalny CEP, Rolf G. Skaar.