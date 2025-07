Betelgeza. Jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie ma towarzysza.

Betelgeza to wielka gwiazda, która znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona. Czerwony nadolbrzym zalicza się do pierwszej dziesiątki najjaśniejszych punktów na nocnym niebie. Od jakiegoś czasu jednak obserwowano spadki jasności obiektu i astronomowie szukali odpowiedzi od lat.

Betelgeza jest w układzie podwójnym i ma gwiazdę towarzyszącą

Astronomowie w końcu dokonali przełomu. Okazuje się, że Betelgeza ma towarzysza, co uczeni snuli już wcześniej. To druga gwiazda, która jest mała i słaba. Jej odkrycie było bardzo utrudnione, ale udało się tego dokonać.

Gwiazda towarzysząca czerwonemu olbrzymowi została odkryta dzięki obserwacjom z wykorzystaniem Gemini. Biorąc pod uwagę to, jak duża i jasna jest sama Betelgeza, znalezienie jej towarzysza graniczyło wręcz z cudem.

To odkrycie było skrajnym osiągnięciem, jakie Gemini może uzyskać w zakresie obrazowania o wysokiej rozdzielczości kątowej i zadziałało. Otwiera to teraz drogę do innych, podobnych badań obserwacyjnych

W celu szukania drugiej gwiazdy astronomowie sięgnęli po technikę obrazowania plamkowego. Wykorzystano bardzo krótkie serie ekspozycji do korekcji zniekształceń spowodowanych przez atmosferę Ziemi i w ten sposób udało się dokonać odkrycia. Co wiadomo o towarzyszce Betelgezy?

Gwiazda towarzysząca Betelgezie to Siwarha

Astronomowie zasugerowali już nazwę dla nowej gwiazdy. Proponuje się "Siwarha", co oznacza "Jej Bransoleta". Skąd taki pomysł? Jest to nawiązanie do nazwy Betelgezy, co po arabsku oznacza "Ręka Olbrzymki".

Wstępna analiza nowej gwiazdy pozwoliła ustalić, że jest to obiekt mający promień około 1,6 razy większy od promienia Słońca. Siwarha znajduje się około 4 jednostek astronomicznych (jedna określa średnią odległość Ziemi od Słońca) od czerwonego nadolbrzyma. To oznacza, że obiekt znajduje się bliżej Betelgezy niż Jowisz od Słońca.

Okres orbitalny to niespełna sześć lat. Oczywiście na razie są to wyniki wstępnych analiz i dokładniejsze badania mogą wykazać inne wartości, na co zwracają uwagę astronomowie.

Przedstawione tutaj wyniki nie są ostateczne, ponieważ detekcja jest na granicy możliwości instrumentu

Siwarha to gwiazda typu F, która nie jest jeszcze w ciągu głównym i pewnie się tego nie doczeka. Astronomowie twierdzą, że Betelgeza i jej towarzyszka mogły powstać w podobnym czasie. Czerwony nadolbrzym jest gwiazdą o krótkiej żywotności. W ciągu 100 tys. lat może już eksplodować i w ten sposób powstanie wielka supernowa, co doprowadzi do końca drugiego obiektu.

