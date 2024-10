Mówisz czerwony nadolbrzym i na myśl od razu przychodzi Betelgeza. Co nie powinno dziwić, bo jest to jedna z najjaśniejszych oraz najbardziej intrygujących gwiazd na naszym nocnym niebie. To olbrzymi obiekt, który rozrósł się do niesamowitych rozmiarów i z czasem eksploduje jako supernowa. Czy jednak jest sam?

Gwiazda Betelgeza może mieć towarzysza

Betelgeza to gwiazda, której jasność okresowo spada i naukowcy próbowali to wyjaśniać już na różne sposoby. Nowe badania przeprowadzone przez specjalistów sugerują, że za zjawisko może odpowiadać inny obiekt.

Naukowcy przeprowadzili symulacje komputerowe związane z aktywnością czerwonego nadolbrzyma. Uzyskane wyniki wskazują na to, że okresowe pulsowanie może być spowodowane innym obiektem. To gwiazda, która może znajdować się w pobliżu lub bardzo podobny twór. Jest jednak na tyle mały, że nie można go dostrzec. Jego okrążenia mogą jednak powodować spadki jasności.

Wykluczyliśmy każde wewnętrzne źródło zmienności, o którym mogliśmy pomyśleć, aby wyjaśnić, dlaczego rozjaśnianie i przyciemnianie zachodzi w ten sposób. Jedyną hipotezą, która wydawała się pasować jest to, że Betelgeza ma towarzysza. powiedział w oświadczeniu Jared Goldberg, główny autor badania i pracownik naukowy w Centrum Astrofizyki Obliczeniowej Instytutu Flatiron

Betelbuddy z nazwą Alpha Orionis B

Naukowcy nazwali żartobliwie tajemniczy obiekt Betelbuddy. Użyto również bardziej formalnej nazwy w postaci Alpha Orionis B (Betelgeza to Alpha Orionis). Oczywiście na potwierdzenia istnienia tego obiektu potrzeba będzie więcej badań.

Zdjęcie Betelgeza nałożona na Uklad Sloneczny. Gwiazda jest ogromna. / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella / materiał zewnętrzny

Sama Betelgeza to czerwony nadolbrzym, którego jasność jest około 100 tys. razy większa od Słońca. Gwiazda ma również 400 mln razy większą objętość. Sugeruje się, że ewentualny obiekt towarzyszący może działać na zasadzie zbliżonej do pługu śnieżnego. W trakcie przejścia może odpychać pył, co powoduje zwiększenie jasności gwiazdy z perspektywy obserwatora na Ziemi.

Betelgeza była celem niezliczonych badań od zarania współczesnej astrofizyki. A jednak wciąż jest miejsce na dokonanie znaczących nowych odkryć: w tym przypadku gwiazda podobna do Słońca ukryta na widoku, w ogromnym blasku czerwonego nadolbrzyma. To mnie najbardziej ekscytuje. powiedział w oświadczeniu László Molnár, współautor badania z Obserwatorium Konkoly w Centrum Badawczym Astronomii i Nauk o Ziemi HUN-REN na Węgrzech