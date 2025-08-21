PixelSnap dla Pixel 10. Google stworzyło ciekawą alternatywę dla MagSafe.

Apple kilka lat temu, przy okazji premiery smartfonów z serii iPhone 12, zaskoczyło prezentacją MagSafe. Powstały liczne akcesoria oparte na zaczepach magnetycznych. Teraz doczekaliśmy się alternatywy dla tego rozwiązania od Google. Mowa o PixelSnap dla telefonów Pixel 10.

Akcesoria PixelSnap dla smartfonów Google Pixel 10

Google Pixel 10 to pierwsze smartfony z Androidem, które w pełni wykorzystują standard ładowania bezprzewodowego Qi2. Względem oryginalnej technologii dodano wsparcie dla magnesów, co znamy już z MagSafe dla iPhone'ów. Dedykowane akcesoria nazwano PixelSnap.

Pod nazwą PixelSnap ukrywają się różne akcesoria dla smartfonów Google Pixel 10, które wyposażono w magnesy. Gigant z Mountain View na start przygotował następujące urządzenia:

Ładowarka bezprzewodowa PixelSnap - naładuje smartfona Google Pixel 10 Pro XL z mocą 25 W. W przypadku pozostałych telefonów zgodnych z Qi2 będzie to 15 W. Akcesorium będzie dostępne w podstawowej wersji oraz ze specjalnym stojakiem.

Ładowarka bezprzewodowa PixelSnap. Google materiały prasowe

Podstawka PixelSnap Ring - okrągły gadżet, który przyczepia się do plecków telefonu. W ten sposób można podeprzeć smartfona.

Nowe etui PixelSnap - Google wprowadza również nowe etui dla modeli Pixel 10. Wszystkie z nich są zgodne z nową technologią, co pozwala na korzystanie z ładowarek czy innych akcesoriów bez potrzeby ich zdejmowania.

Przy okazji Google wprowadza do oferty także nową ładowarkę przewodową o mocy 67 W, która została wyposażona w dwa porty USB C. W ten sposób można jednocześnie ładować dwa urządzenia.

Standard Qi2 z większą adaptacją

Google poczyniło duże kroki do celu, którym jest rozpowszechnienie standardu Qi2 w świecie urządzeń z Androidem. Ostatnia jego wersja Qi2 25W została ogłoszona kilka tygodni temu. Spodziewajmy się, że inni producenci pójdą w ślady giganta z Mountain View i zgodnych telefonów oraz akcesoriów będzie coraz więcej.

Warto dodać, że Google Pixel 10 zapewnia także wsparcie dla oryginalnych akcesoriów MagSafe. Jeśli takie macie, to nowe telefony z Androidem umożliwią ich używanie.

