Czy odłączanie ładowarki z gniazdka ma sens? Wyjaśniamy raz na zawsze

Nawet gdy nie ładują aktywnie żadnego urządzenia, ładowarki podłączone do gniazdka nieuchronnie generują tak zwany pasywny pobór energii. To "pobór mocy w stanie czuwania".

Oznacza to, że każda ładowarka wpięta do sieci elektrycznej, niezależnie od tego, czy jest podłączona do urządzenia, czy nie, wciąż zużywa pewną ilość energii.

Dzieje się tak, ponieważ wewnętrzna elektronika ładowarki musi pozostawać aktywna, aby być gotową do natychmiastowego rozpoczęcia ładowania po wykryciu podłączonego sprzętu.

W rezultacie nawet wtedy, gdy żaden telefon, smartwatch, laptop czy tablet nie jest ładowany, konstrukcja ładowarek wymusza ciągłe "oczekiwanie" na podłączenie urządzenia. To wiąże się z minimalnym, lecz stałym poborem prądu.

Choć pojedyncza ładowarka może generować znikome straty energii, sumaryczne zużycie wielu pozostawionych w gniazdkach ładowarek w całym domu może już znacząco wpłynąć na ogólny bilans energetyczny gospodarstwa domowego.