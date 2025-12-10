e-Doręczenia to specjalny system komunikacji elektronicznej, który obecnie znajduje się na etapie okresu przejściowego, ale już wkrótce zostanie podstawowym kanałem komunikacji z urzędami, o czym przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Kiedy to nastąpi i co to oznacza dla obywateli?

e-Doręczenia podstawowym kanałem komunikacji z urzędami od 2026 roku

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że okres przejściowy platformy e-Doręczenia dobiega końca i wraz z początkiem 2026 r. będzie podstawowym kanałem komunikacji z urzędami. Dla obywateli oznacza to, że dojdzie do zmiany w zakresie doręczania korespondencji wysyłanej drogą cyfrową, co dotychczas odbywało się poprzez ePUAP.

Korespondencja elektroniczna przez ePUAP od 1 stycznia 2026 roku będzie skuteczna jedynie w przypadkach, gdy wskazują na to przepisy szczególne. W innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną

e-Doręczenia to platforma, która spełnia wymogi unijne w ramach rozporządzenia eIDAS i zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa. Nadzór nad systemem sprawuje w Polsce Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak założyć skrzynkę w platformie e-Doręczenia w serwisie mObywatel?

Obywatele chcący korzystać z komunikacji elektronicznej z urzędami muszą posiadać aktywną skrzynkę w systemie e-Doręczenia. Jej założenie jest bardzo proste i warto zrobić to już dziś. W przypadku osób fizycznych jest to możliwe z poziomu platformy mObywatel.

Logujemy się w serwisie mObywatel. Przechodzimy do sekcji Twoje skrzynki. Klikamy przycisk Aktywuj skrzynkę. Podajemy adres e-mail dla wiadomości z powiadomieniami. Zapoznajemy się z regulaminem i zatwierdzamy proces przyciskiem Aktywuj.

Po chwili na adres e-mail przyjdzie wiadomość z informacją o aktywacji skrzynki oraz możliwości jej używania. Platforma e-Doręczenia od nowego roku będzie podstawowym sposobem komunikacji z urzędami również w trakcie składania formularzy dostępnych na stronach rządowych lub samorządowych.

Ruszają elektroniczne doręczenia listów poleconych Polsat News