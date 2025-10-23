E-Doręczenia są elektronicznym systemem przesyłania korespondencji urzędowej, który docelowo ma zastąpić listy polecone. Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma taki sam skutek prawny, jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Wpisanie adresu e-Doręczeń do bazy adresów elektronicznych oznacza, że urzędy korzystające z tego rozwiązania będą przesyłały korespondencję firmom wyłącznie elektronicznie.

Zmiany w e-Doręczeniach. Ważny termin

Kwestie organizacyjne lub techniczne - m.in. takie przyczyny do tej pory zwalniały część podmiotów publicznych z konieczności stosowania e-Doręczeń. I to rozwiązanie będzie mogło obowiązywać jedynie do końca 2025 roku.

1 stycznia 2026 roku kończy się okres przejściowy dla podmiotów publicznych w e-Doręczeniach i obowiązek stosowania tego systemu jako podstawowego kanału doręczania korespondencji do obywateli i firm.

To symboliczny koniec papierowych awizów i początek jednolitego, cyfrowego standardu komunikacji w urzędach

Czy system to wytrzyma? Ministerstwo podkreśla zalety

Na początku 2025 roku, kiedy wiadomo było, że obowiązek korzystania z e-Doręczeń obejmie firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do końca zeszłego roku, słychać było obawy, czy system to wytrzyma.

Decyzja oznaczała bowiem kilka tysięcy nowych użytkowników systemu, a w pamięci były jeszcze pierwsze problemy z logowaniem, naruszeniami danych osobowych i niedochodzącą korespondencją. Poczta Polska, jako operator systemu, zapewniała, że jest gotowa, aby sprawnie utrzymać usługę przy większej liczbie użytkowników.

Ministerstwo podkreśla, że kierowanie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych (ADE) łączy wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Dla administracji publicznej to przede wszystkim oszczędności i uproszczenie obsługi korespondencji. Dla wszystkich - koniec z papierowymi awizami i koniecznością wizyty na poczcie po listy polecone.

Jak zacząć korzystać z e-Doręczeń? Konieczne założenie adresu

Założenie adresu jest darmowe. Pierwszym krokiem jest założenie adresu (poprzez złożenie wniosku na platformie biznes.gov.pl) i wpisanie go do bazy adresów elektronicznych (BAE).

Adres do e-Doręczeń ma format AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX, co gwarantuje unikalność i bezpieczeństwo przesyłek. Po aktywacji przedsiębiorca uzyskuje dostęp do bezpłatnej skrzynki do e-Doręczeń, która umożliwia pełne zarządzanie korespondencją elektroniczną.

Źródła: Ministerstwo Cyfryzacji, Poczta Polska

