mObywatel to rządowa aplikacja, która daje dostęp do coraz większej liczby usług. Platforma co chwilę wzbogacana jest w nowe narzędzia, które ułatwiają załatwianie spraw online. Rąbka tajemnicy na temat przyszłości oprogramowania ujawnił dziś w Radiu Zet minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Czatbot w aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku

Jedną z najważniejszych nowości czekających na wdrożenie do aplikacji mObywatel jest czatbot, czyli wirtualny asystent, nad którym prace trwają od wielu miesięcy. Już wkrótce funkcja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników platformy, co również potwierdza szef resortu cyfryzacji. Nastąpi to jeszcze w tym roku.

Dobra wiadomość na koniec tego roku. Będzie w mObywatelu czatbot, czyli taki wirtualny asystent, który pozwoli ci na przykład wygenerować pismo albo pokazać, co się dzieje z twoją sprawą

Czatbot z mObywatela ma znacząco ułatwić nawigację i poruszanie się po aplikacji. Wirtualny asystent będzie miał wgląd w nasze sprawy (na przykład wnioski złożone do konkretnych urzędów) i pozwoli szybko oraz wygodnie uzyskać informacje związane ze statusem.

Kiedy apostazja w mObywatelu? Krzysztof Gawkowski odpowiada

W trakcie wywiadu udzielonego w Radiu Zet Krzysztof Gawkowski usłyszał również pytania od słuchaczy. Jedno z nich brzmiało: "kiedy apostazja w mObywatelu?". Minister cyfryzacji zabrał głos w tej sprawie i udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Nie ma takich planów. No z całym szacunkiem, ale to niech kościoły założą swoje aplikacje i niech sobie pozwalają tam na to

Jeśli więc wypatrujecie takiej funkcji w mObywatelu, to nie ma co na to liczyć. Resort cyfryzacji nie pracuje nad takim rozwiązaniem i tego typu sprawy trzeba będzie nadal załatwiać stacjonarnie.

Czatbot to nie jedyna nowość, która ma wkrótce trafić do aplikacji mObywatel. W drodze jest więcej nowości i część z nich znajduje się już na etapie realizacji. Są to m.in. księgi wieczyste, Mój KRS, onboarding e-dowodem, dalszy rozwój usługi Firma oraz nowe legitymacje.

