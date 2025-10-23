mObywatel pozwala nam załatwiać coraz więcej spraw bez wychodzenia z domu. Dziś do zestawu usług online dołącza kolejna i jest nią bezpłatny podpis kwalifikowany. Nowość została ogłoszona przez resort cyfryzacji.

Bezpłatny podpis kwalifikowany w aplikacji mObywatel

Podpis kwalifikowany pozwala na podpisywanie cyfrowych dokumentów bez wychodzenia z domu. Na przykład umów wynajmu mieszkania, kupna samochodu czy innych umów cywilnoprawnych. Problem jednak w tym, że należało go uzyskać u jednego z akredytowanych dostawców komercyjnych, co wiązało się z wydatkami. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków i udostępnia darmową wersję usługi.

Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet. W aplikacji mObywatel można w ten sposób bezpłatnie podpisać 5 dokumentów w miesiącu. Wystarczy dowód z warstwą elektroniczną i najnowsza wersja aplikacji

Funkcja dostępna jest w aplikacji mObywatel po udaniu się do sekcji Usługi i Sprawy urzędowe. W tym miejscu wystarczy tylko wybrać opcję Podpis kwalifikowany, co otworzy nowe okienko. Następnie można go wykorzystać bezpłatnie do podpisania cyfrowej wersji dokumentu.

Nowa funkcja z aplikacji mObywatel z ograniczeniami

Choć z podpisu kwalifikowanego w aplikacji mObywatel można skorzystać za darmo, tak resort zakłada tu pewne limity. Narzędzie można wykorzystać bezpłatnie maksymalnie pięć razy w miesiącu. Ponadto w ten sposób można podpisywać tylko dokumenty w formacie PDF i ich rozmiar nie może przekraczać 5 MB.

Dodatkowym ograniczeniem jest korzystanie z funkcji jedynie w sprawach prywatnych. Nie przewidziano takiej formy dla dokumentów komercyjnych. Chcąc skorzystać z rozwiązania trzeba wybrać jednego z czterech dostawców i są to Cencert - dostawca Enigma, SimplySign - dostawca Asseco Data Systems, SIGILLUM - dostawca PWPW i mSzafir - dostawca KIR. Podpis kwalifikowany wymaga smartfona z modułem NFC oraz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

"Wydarzenia": MStłuczka w mObywatelu. Nowa funkcja ucieszy kierowców Polsat News