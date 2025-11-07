Spis treści: Nadchodzi ważna nowość dla absolwentów uczelni E-dyplom ukończenia studiów od 2026 i 2027 roku w mObywatelu Co dalej z papierowym dyplomem i świadectwem maturalnym?

Nadchodzi ważna nowość dla absolwentów uczelni

Aplikacja mObywatel oferuje dostęp do wielu cyfrowych dokumentów, które mają taką samą moc prawną, jak tradycyjne wersje papierowe. Można nimi potwierdzić swoją tożsamość lub uprawnienia. Polacy dobrze znają już mDowód, mPrawo jazdy, cyfrowy dowód rejestracyjny, mLegitymację szkolną i studencką, a także inne legitymacje i dokumenty zdrowotne. W niedalekiej przyszłości dołączy do nich także elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Już wcześniej polski rząd informował o planach wprowadzenia e-dyplomu ukończenia studiów. Przepisy wdrożone w 2023 r. miały nałożyć obowiązek wydawania cyfrowego dokumentu przez uczelnie od 1 stycznia 2026 r., jednakże jak to często bywa - uznano, że realizacja celu w tym terminie będzie nieosiągalna i wnioskowano o jego przesunięcie.

O bardziej realistycznym terminie powiedziała Polskiej Agencji Prasowej wiceminister nauki Maria Mrówczyńska. Wskazuje ona, że zarówno uczelnie, jak i Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB), czyli instytucja tworząca repozytorium e-dyplomów, potrzebują więcej czasu na konfigurację systemów i szkolenie personelu. Kiedy zatem będzie to gotowe?

E-dyplom ukończenia studiów od 2026 i 2027 roku w mObywatelu

Nowe dane z projektowanej ustawy, która w czwartek (6 listopada) została pozytywnie oceniona przez sejmową komisję ds. deregulacji mówią o bardziej realistycznych terminach uruchomienia cyfrowych dyplomów ukończenia studiów dla całej Polski. Ustawa przewiduje dwa etapy wdrożenia. 30 czerwca 2026 r. ma zostać uruchomione repozytorium e-dyplomów, natomiast obowiązek ich wydawania przez uczelnie ma zostać wprowadzony od 1 stycznia 2027 r.

Projekt ustawy zakłada również okres przejściowy. Od 1 lipca 2026 r. gotowe na to polskie uczelnie będą mogły wydawać e-dyplomy, jednocześnie wydając te dokumenty w formie papierowej. Po co nam właściwie ta zmiana? Oficjalnie chodzi o wygodę oraz lepsze zabezpieczenie przed fałszerstwem. Wiceminister nauki Maria Mrówczyńska przekazała PAP, że "pojawienie się e-dyplomu ułatwi weryfikację autentyczności dyplomu, zminimalizuje ryzyko fałszerstwa, skróci czas obsługi absolwentów i uprości procedury".

Co dalej z papierowym dyplomem i świadectwem maturalnym?

Nowe przepisy, które najpewniej jeszcze w tym roku zostaną przyjęte przez sejm, zakładają możliwość integracji e-dyplomu z mObywatelem. Docelowo każdy absolwent studiów będzie mógł posługiwać się dyplomem z poziomu tej aplikacji. A co stanie się z papierowymi dyplomami ukończenia studiów? Najprawdopodobniej będą one wydawane tylko chętnym i za uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

Dotychczasowy obowiązek wydania absolwentom dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego zostanie najprawdopodobniej zniesiony. Spodziewamy się jednak, że wielu absolwentów będzie chciało zachować taką pamiątkę i potwierdzenie "na papierze", dlatego będzie wnioskować również o papierowy, bardziej namacalny dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie.

Co dalej? Śladem e-dyplomu ukończenia studiów mają pójść kolejne dokumenty. Dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje osobno nad cyfryzacją świadectwa maturalnego. Osoby, które zdadzą egzamin dojrzałości, także będą mogły posługiwać się e-dokumentem, który to potwierdza. Nie wiadomo jednak, kiedy ta forma świadectwa zacznie być wydawana i integrowana z mObywatelem.

