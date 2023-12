Spis treści: 01 Egzamin na prawo jazdy a dokument tożsamości

02 Dokumenty do WORD drogą cyfrową

03 Zmiany w aplikacji mObywatel

Egzamin na prawo jazdy a dokument tożsamości

Jedną z decyzji poprzedniego ministra infrastruktury było podpisanie rozporządzenia z 24 listopada 2023 roku, które wpływa na egzamin na prawo jazdy. Już od przyszłego roku w życie wejdą zmiany, które dość mocno ułatwią i przyspieszą proces ubiegania się o prawo do prowadzenia pojazdów.

Wejście zmian oznacza, że do potwierdzenia tożsamości przed egzaminem nie będziemy potrzebować fizycznego dokumentu tożsamości. Wystarczyć będzie cyfrowy dokument, czyli mDowód z aplikacji mObywatel. To kolejne miejsce, w którym potwierdzimy tożsamość telefonem. W tym roku wraz z wejściem nowej wersji aplikacji cyfrowy dowód osobisty zyskał zupełnie nowy status, dzięki czemu można go używać w wielu miejscach - w urzędach, na poczcie, w banku, a od 2024 roku również przed egzaminem na prawo jazdy.

Dokumenty do WORD drogą cyfrową

Na egzamin na prawo jazdy pójdziemy z telefonem, a co z dokumentacją, którą kandydat na kierowcę musi przesłać do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego? Tu również pojawią się zmiany, które znacznie ułatwią procedurę. Cała dokumentacja będzie mogła zostać przesłana drogą elektroniczną.

Ta będzie musiała być oczywiście stosownie podpisana, np. przy użyciu podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego. Możliwe będzie też podpisanie dokumentów "po staremu", jednak w takiej sytuacji znacznie wygodniejszą metodą jest skorzystanie z elektronicznej usługi, która jest dostępna za darmo.

Zmiany w aplikacji mObywatel

Mijający rok przyniósł duże zmiany w aplikacji mObywatel, a niektóre z nich dotyczyły kierowców i osób zdających egzamin na prawo jazdy. Jedną z największych nowości było wprowadzenie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji. To okazało się być dużym ułatwieniem dla osób, które dopiero co zdały państwowy egzamin na prawo prowadzenia pojazdu.

W praktyce wygląda to tak, że zaraz po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu, młody kierowca może zawnioskować o wydanie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji. Oznacza to, że jeszcze tego samego dnia może on legalnie prowadzić pojazd i nie musi czekać z tym do momentu otrzymania fizycznego dokumentu.