Kolejne nowości w mObywatelu. Rząd przyjął ustawę

Aplikacja mObywatel stanie się dużo bardziej wszechstronna. Już teraz stanowi cyfrowy katalog na wiele naszych dokumentów, dzięki którym możemy załatwiać sprawy w urzędach, legitymować się, uzyskiwać zniżki, a nawet uwierzytelnić się przed głosowaniem w wyborach i zmienić miejsce głosowania. Wkrótce to portfolio zostanie rozszerzone w wielu kierunkach. Do apki trafią nowe dokumenty i usługi.

Jak wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, "przyjęcie projektu ustawy to ważny krok w cyfryzacji kluczowych usług publicznych. Tworzymy podstawy prawne do wprowadzenia nowych funkcji i dokumentów, na które czeka wiele osób. Po raz pierwszy w polskim prawie pojawią się także przepisy wdrażające systemy sztucznej inteligencji - czyli uruchomienie wirtualnego asystenta w mObywatelu, którego już testujemy. Ta ustawa to mądra deregulacja, która ułatwia załatwianie codziennych spraw".

Podpis elektroniczny w mObywatelu z nowymi funkcjami

W lutym 2025 r. do aplikacji trafiła nowa usługa "Podpisz dokument", która pozwala podpisać dokument PDF za pomocą e-dowodu. Funkcjonalność związana z e-podpisem zostanie rozszerzona.

Dzięki nowelizacji ustawy aplikacja mObywatel będzie mogła posłużyć również przy załatwianiu spraw urzędowych - wszystko w jednym systemie.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że użytkownicy apki będą mogli skorzystać zarówno z podpisu osobistego, jak też z podpisu zaufanego i podpisu kwalifikowanego. Pojawi się także możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych.

mLegitymacja ucznia i nauczyciela. Cyfrowa legitymacja w mObywatelu

Aplikacja mObywatel już wcześniej umożliwiała zapisanie w aplikacji cyfrowych legitymacji, m.in. adwokackiej, emeryta-rencisty, radcy prawnego, studenckiej i uczniowskiej. Ta ostatnia usługa nosi nazwę mLegitymacja ucznia i umożliwia potwierdzenie tożsamości ucznia, w tym np. w pojazdach komunikacji, co pozwala uzyskać ulgę.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że "dzięki zmianom legislacyjnym mLegitymacje zostaną wprowadzone na szerszą skalę, a aplikacja mObywatel będzie powszechnie dostępna także dla osób niepełnoletnich, bez konieczności zakładania profilu zaufanego czy spełniania dodatkowych formalności".

Z cyfrowej wersji dokumentu skorzystają również nauczyciele. Zintegrowana z systemami edukacyjnymi, mLegitymacja nauczyciela umożliwi im potwierdzanie statusu zawodowego. Za jej pomocą nauczyciele będą mogli kontaktować się z instytucjami publicznymi i szybko zweryfikować uprawnienie do zniżek. O tę funkcję prosiło wielu Polaków, a dzięki nowej ustawie jej wdrożenie stanie się możliwe.

Ministerstwo zapowiedziało też obsługę kolejnych dokumentów - świadectw nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kolizja drogowa? Zgłoś w nowej funkcji mStłuczka

mObywatel otrzyma nową usługę mStłuczka, która ułatwi zgłaszanie kolizji drogowych. To minimum formalności. Kierowcy będą mogli szybko składać oświadczenia o kolizji bezpośrednio w aplikacji - bez wyszukiwania i drukowania dokumentów czy formularzy. Funkcja jest zintegrowana z państwowymi rejestrami, dlatego część pól będzie już wstępnie wypełniona. Chodzi tu o dane pojazdów i uczestników stłuczki.

Dzięki automatycznemu wypełnieniu danych można mieć pewność, że są one poprawne i nie doszło do pomyłki, co może się zdarzyć przy ręcznym wpisywaniu. Dane te będą również aktualne w chwili zgłaszania kolizji. Do oświadczenia użytkownik będzie mógł też dołączyć dokumentację fotograficzną, przesyłając zdjęcia z telefonu. mObywatel umożliwi natychmiastowe przekazanie kompletnego zgłoszenia do ubezpieczyciela poszkodowanej strony.

Sztuczna inteligencja w mObywatelu. Wirtualny asystent AI

Do aplikacji mObywatel po raz pierwszy zawita sztuczna inteligencja. Będzie to zaufany asystent AI, który pomoże użytkownikom korzystać z apki, podpowiadając odpowiednie usługi i prowadząc przez załatwiane sprawy. Można mu będzie także zadawać pytania, na które udzieli odpowiedzi.

Podobnie jak inni asystenci AI i czatboty, wirtualny asystent w mObywatelu będzie oparty na dużym modelu językowym (LLM). W tym przypadku będzie to polski model PLLuM. Ministerstwo zamierza oddać asystenta do użytku jeszcze w tym roku. Pierwsze testy jego działania już się odbyły.

Do aplikacji mObywatel będą napływać kolejne funkcje

Projekt nowelizacji ustawy, przyjęty już przez Radę Ministrów, umożliwi łatwiejsze dodawanie nowych funkcji do aplikacji mObywatel. Dotyczy to również usług, które nie zostały wymienione w ustawie. Wystarczy, że świadczą je podmioty publiczne albo niepubliczne, które prowadzą rejestry bądź systemy teleinformatyczne. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, "to znaczące zwiększenie dostępności usług publicznych i zmiana podejścia do budowy cyfrowego państwa", a także "ważny krok w kierunku domyślności cyfrowej".

mObywatel już dziś służy nam jako cyfrowy katalog usług i dokumentów, które wszystkie mamy pod ręką - w telefonie. Aplikacja będzie się dalej rozrastać, aby sprostać zapotrzebowaniu społeczeństwa i administracji. Pozwoli to jeszcze bardziej ograniczyć zbędne formalności, papierologię i biurokrację.

