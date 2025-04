ePłatności to usługa, która ciągle jest rozwijana. Resort już wcześniej zapowiadał, że z myślą o niej planuje różne nowości. Teraz je udostępniono. Aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza odświeżony wygląd modułu. Co nowego dodano?

Najnowsza aktualizacja aplikacji jest już dostępna do pobrania. To jednak nie koniec nowości, które resort szykuje na ten rok. Będzie ich znacznie więcej i powinny być sukcesywnie wprowadzane do platformy w najbliższych miesiącach. Co nowego jest w przygotowaniu?