mObywatel dostaje garść nowości. Wśród nich nowe opcje dla kierowców

mObywatel to aplikacja rządowa, która ciągle jest rozwijana. W tym roku wprowadzono do niej naprawdę sporo nowości. Teraz przyszedł czas na kolejną aktualizację platformy. Ta nie wnosi przełomowych funkcji, ale z pewnością warto ją odnotować, bo dodano ulepszenia dla dotychczasowych modułów.

Co nowego z aktualizacją aplikacji mObywatel

Najnowsze aktualizacja mObywatela wprowadza szereg ulepszeń. Oficjalny wykaz zmian i nowości z ostatniej wersji prezentuje się następująco:

Wdrożyliśmy kilka drobnych poprawek i usprawnień w aplikacji, między innymi nowy wygląd onboardingu, możliwość oznaczania powiadomień push jako przeczytane i nieprzeczytane. Z kolei w usłudze Moje pojazdy dodaliśmy miejsce na datę badania technicznego oraz pole na powód wydania wtórnika dokumentu.

Na uwagę zasługują ostatnie z wyżej wymienionych nowości, które docenią kierowcy. Pojawia się sekcja Data badania technicznego, gdzie znajdzie się informacja o przeprowadzonej kontroli stanu pojazdu. Szczegóły można uzyskać po udaniu się w mObywatelu do sekcji Moje pojazdy, a następnie nazwa pojazdu i Badanie techniczne.

Resort przy okazji wspomina o nowej opcji oznaczania powiadomień push. Będzie je można klasyfikować jako przeczytane i nieprzeczytane, co również jest ciekawym usprawnieniem. Nowe opcje są już dostępne i wprowadza je ostatnia aktualizacja platformy dostępna w sklepach App Store oraz Google Play.

Kierowcy czekają na inną nowość w platformie mObywatel

Wiemy, że resort szykuje dla kierowców coś jeszcze. Mowa o zupełnie nowym module o nazwie mStłuczka, który pozwoli na szybkie załatwianie formalności w przypadku wystąpienia kolizji. Niezbędne dane pojazdów biorących udział w incydencie będą pobierane z bazy i nie trzeba będzie ich wpisywać ręcznie, co znacznie przyspieszy proces.

mStłuczka to usługa, która obecnie znajduje się na etapie realizacji. Nie wiemy, ile dokładnie to jeszcze potrwa, ale jest szansa, że mObywatel otrzyma taki moduł jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to powinno to nastąpić wcześnie w 2025 r. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowości.