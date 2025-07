Coraz więcej osób znajduje przyjemność w nietypowej formie podróżowania - wędrowaniu po świecie za pomocą Google Maps czy Google Earth . To swoiste zwiedzanie bez wychodzenia z domu nie tylko pozwala odkrywać najdalsze zakątki Ziemi, ale też przynosi zupełnie niespodziewane znaleziska. Kamery samochodów Google uchwyciły bowiem przez lata mnóstwo osobliwych scen: od wyjątkowych ujęć przyrody, przez absurdalne sytuacje z życia codziennego, aż po obrazy, które przyprawiają o dreszcze.

Czasem zakładane są grupy do dzielenia się takimi znaleziskami, a niektóre z nich pojawiają się nawet mediach. Szczególnie gdy sprawa trafia do sądu - tak jak w przypadku mężczyzny z Argentyny uchwyconego przez kamery Google'a.

Argentyński policjant został sfotografowany przez samochód Google Street View, gdy przebywał w swoim ogrodzie - i to za ogrodzeniem o wysokości około dwóch metrów. Już sam fakt uchwycenia kogoś, kto przebywał na prywatnej posesji, i to za takim ogrodzeniem wzbudza emocje, a co dopiero dalsza część tej historii. Otóż kamera uchwyciła nieosłonięte niczym pośladki mężczyzny, a zdjęcie zostało opublikowane na Google Maps, pod odpowiednim adresem.