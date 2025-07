Rosjanie coraz bardziej obawiają się ukraińskich ataków dronowych. W największym zagrożeniu znajdują się lotniska wojskowe, które lecą bardzo blisko granicy z Ukrainą. Na nich stacjonują strategiczne bombowce. To one biorą udział w atakach rakietowych na miasta. Kreml nie może ich ewakuować w głąb kraju, ponieważ wydłuży się lot rakiet, a to pozwoli armii naszego wschodniego sąsiada skutecznej przygotować się do nalotu i obrony. Dla armii Putina oznacza to mniej efektywne ataki, a na to nie może sobie pozwolić.