Służba Rozpoznania Zagranicznego Ukrainy poinformowała, że według najnowszych danych Korea Północna stała się kluczowym zagranicznym dostawcą amunicji i systemów artyleryjskich dla Rosji. Według ustaleń przekazanych portalowi LIGA.net, do Moskwy trafiło już co najmniej 6,5 miliona pocisków artyleryjskich różnego kalibru oraz setki wyrzutni rakiet, haubic i moździerzy .

Wśród dostarczonego sprzętu znalazło się m.in.: kilka samobieżnych wyrzutni pocisków balistycznych krótkiego zasięgu KN-23/24 oraz wyrzutnie rakietowe KN-25 kal. 600 mm, ok. 120 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M-1991 kal. 240 mm, ok. 120 haubic samobieżnych M-1989 Koksan kal. 170 mm, blisko 100 haubic holowanych D-74I kal. 122 mm, niemal 100 moździerzy M-1982 kal. 140 mm i co najmniej 165 wyrzutni rakietowych Type 63 kal. 107 mm.