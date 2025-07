Do ataku doszło 29 lipca nieopodal wsi Honczariwśke w obwodzie czernichowskim, ok. 17 kilometrów od granicy z Białorusią. W tym miejscu znajduje się duże centrum szkoleniowe Sił Zbrojnych Ukrainy , gdzie przygotowuje się żołnierzy przed wysłaniem ich na front .

Rosjanie używają przede wszystkim systemu Iskander-M, którego uzbrojeniem są pociski balistyczne krótkiego zasięgu 9M723 Iskander. Są one wykorzystywane do atakowania najbardziej kluczowych i strategicznych celów. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie pociskiem Iskander Rosjanie po raz pierwszy skutecznie upolowali elementy zachodniego systemu obrony powietrznej Patriot.