2S22 "Bogdana" to ukraińska samobieżna haubica kalibru 155 mm, będąca jednym z najnowszych osiągnięć ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Została zaprojektowana w celu zwiększenia zdolności artyleryjskich Sił Zbrojnych Ukrainy, szczególnie w kwestii dostosowania do standardów NATO. Samobieżna haubica oparta jest na podwoziu ciężarówki Tatra 815-7 8x8, co zapewnia jej wysoką mobilność i zdolność do działania w trudnym terenie. Na opublikowanym filmie można zobaczyć "Bogdanę-BG", czyli bułgarską wersję ukraińskiej haubicy samobieżnej 2S22 "Bogdana", która służy w 3. Brygadzie Szturmowej. Ten egzemplarz można holować.

Haubica wyposażona jest w lufę kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów, co pozwala na osiąganie donośności do 40 km przy użyciu standardowej amunicji, a nawet do 60 km przy zastosowaniu amunicji z dodatkowym napędem rakietowym (np. typu ERFB-BB). System został zaprojektowany z myślą o zgodności z amunicją NATO, co odróżnia go od starszych postsowieckich systemów artyleryjskich, takich jak 2S1 Gwozdika czy 2S3 Akacja, używających kalibru 122 mm lub 152 mm. "Bogdana" jest przeznaczona do prowadzenia precyzyjnego ognia na duże odległości, niszczenia umocnień, stanowisk dowodzenia oraz wsparcia jednostek lądowych.

Ukraińska haubica "Bogdana" w akcji na froncie

2S22 "Bogdana" jest wyposażona w zaawansowany system kierowania ogniem, który obejmuje komputer balistyczny, system nawigacji satelitarnej (GPS/GLONASS) oraz automatyczny system ładowania amunicji. Dzięki temu, możliwe jest szybkie przygotowanie do strzału, wysoka celność oraz szybkostrzelność do 6 strzałów na minutę. System automatycznego ładowania pozwala na minimalizację zaangażowania załogi, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Pojazd jest również wyposażony w opancerzoną kabinę, chroniącą załogę przed odłamkami i ostrzałem z broni lekkiej, co jest szczególnie ważne w warunkach współczesnych konfliktów, gdzie artyleria jest narażona na kontrbateryjny ogień przeciwnika. Załoga składa się z 5 osób, a zapas amunicji na pokładzie wynosi około 20 pocisków.

2S22 "Bogdana" przystosowana do wojsk NATO

Projekt 2S22 "Bogdana" został zainicjowany przez ukraiński przemysł zbrojeniowy, a prace nad nim prowadziły m.in. zakłady Kramatorsk Heavy Machine Tool Building Plant oraz inne przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Pierwsze prototypy zostały zaprezentowane w 2018 roku, a w 2022 roku, w trakcie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, haubica przeszła testy bojowe.

"Bogdana" została oficjalnie przyjęta na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy w 2022 roku, choć produkcja seryjna jest nadal ograniczona ze względu na trudności związane z wojną, w tym zniszczenia infrastruktury przemysłowej i ograniczone zasoby finansowe. W warunkach bojowych "Bogdana" wykazała się skutecznością w zwalczaniu rosyjskich pozycji, szczególnie dzięki swojej dużej donośności i precyzji, co pozwala na prowadzenie ognia spoza zasięgu wielu rosyjskich systemów artyleryjskich.

Rosjanie bardzo obawiają się 2S22 "Bogdany"

2S22 "Bogdana" ma kluczowe znaczenie dla modernizacji ukraińskiej artylerii, szczególnie w kwestii integracji z NATO i stopniowego odchodzenia od postsowieckich standardów uzbrojenia. Haubica ta jest postrzegana jako odpowiedź na rosyjskie systemy artyleryjskie, takie jak 2S19 Msta-S, oferując porównywalną lub lepszą donośność i precyzję.

Jednak jej produkcja na większą skalę napotyka trudności, w tym ograniczenia logistyczne i finansowe, a także konieczność importu niektórych komponentów, takich jak lufy czy elektronika. W dłuższej perspektywie "Bogdana" może stać się ważnym elementem eksportowym ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie dla krajów poszukujących nowoczesnych, zgodnych z NATO systemów artyleryjskich. W kontekście wojny na Ukrainie, rozwój i produkcja takich systemów są również symbolem ukraińskiej determinacji w budowaniu własnej zdolności obronnej.

