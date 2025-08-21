W skrócie Bałtyk to nie tylko najmłodsze morze świata i popularne miejsce do wypoczynku, ale i akwen pełen tajemnic oraz ciekawych historii, co potwierdzają najnowsze odkrycia.

W Morzu Bałtyckim znajdują się liczne wraki, tajemnicze budowle i złoża naturalne, a także niebezpieczne pozostałości po wojnach.

Nie tylko dno Bałtyku jest ciekawe, również jego wyspy są pełne fascynujących historii i znalezisk, które zmieniają historię regionu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dno Bałtyku usłane jest wrakami. Ale nie tylko to można tam znaleźć

Zajmujące ok. 415 tys. km² Morze Bałtyckie od stuleci przyciąga ludzi z różnych stron świata, którzy chętnie odpoczywają w nadmorskich miejscowościach, spacerują po plażach czy nurkują w jego wodach. Bałtyk to jednak nie tylko popularne miejsce letniego relaksu, lecz także obszar pełen historii, zagadek i cennych znalezisk.

Bałtyk niekiedy już wyrzucał na brzeg cenne przedmioty - i to nie tylko bursztyny - a na w jego głębinach odnajdywano zarówno ślady dawnych czasów, pamiątki przypominające o dramatycznych historiach, jak i rzeczy dużo bardziej tajemnicze. Jednak nie tylko dno najmłodszego morza świata jest ciekawe.

Gigantyczny mur, tajemnicza struktura i zasoby naturalne Bałtyku

Wśród najciekawszych odkryć z ostatnich lat warto wymienić choćby kilka wraków statków, na przykład wrak XIX-wiecznego żaglowca, gdzie wciąż tkwiły butelki szampana i wody mineralnej. Na dnie Morza Bałtyckiego oprócz wraków znajdowane są jednak także inne konstrukcje, na przykład ogromny kamienny mur - jedna z największych, a przy tym potencjalnie najstarsza w Europie budowla tego typu. Ponadto emocje wzbudza tzw. anomalia bałtycka, czyli ok. 60-metrowa struktura przypominająca kosmiczny spodek, która rzekomo wywołuje zakłócenia sprzętu i do dziś pozostaje niezbadana przez naukowców.

Innym odkryciem jest natomiast tegoroczna identyfikacja złóż naturalnych w okolicach Świnoujścia. Odwiert wykonany przez firmę Central European Petroleum ujawnił tony ropy i 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Konieczna jest pełna dokumentacja geologiczna złoża i uruchomienie dalszych procedur, a odkrycie od początku wzbudza skrajne emocje.

Na dnie Bałtyku odkryta została dziwna formacja, przypominająca pojazd. Temat od lat budzi emocje. Zdj. ilustracyjne. 123RF/Picsel / X: @Kabamur_Taygeta materiał zewnętrzny

Dno Morza Bałtyckiego to także tony śmieci i "tykająca bomba"

Bałtyk to nie tylko wspaniałe odkrycia. To także mniej pozytywne ustalenia na temat tego, co czyha w czeluściach tego morza. Jednym z najpoważniejszych problemów są odpady - od plastikowych butelek i sieci rybackich po dużo bardziej niebezpieczne pozostałości - ogromne ilości broni z czasów obu wojen światowych. Zutylizowano je właśnie w Morzu Bałtyckim.

Tylko w Głębi Gotlandzkiej i Bornholmskiej spoczywa nawet 40 tys. ton samej broni chemicznej, którą badacze nazywają "tykającą bombą", a do tego dochodzą inne rodzaje broni i amunicji. Od lat trwają poszukiwania sposobów jej bezpiecznego usunięcia. Nawet wspomniane wraki, które - choć czasem stanowią prawdziwe skarby - mogą stanowić zagrożenie. Niekiedy ich obecność na dnie wiąże się też bowiem z uwalnianiem do morza niebezpiecznych substancji. Szacuje się, że ok. 100 wraków zawiera znaczne ilości paliwa, które może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Na dnie Morza Bałtyckiego zalegają tysiące pozostałości wojennych, w tym amunicja i wraki. Fundacja MARE materiały prasowe

Nie tylko głębiny Bałtyku są ciekawe. Jego wyspy też mają wiele sekretów

Bałtyk posiada również wiele ciekawych wysp, wśród nich jest największa polska wyspa - Wolin. Najstarsze odnotowane tam ślady osadnictwa sięgają epoki kamienia, a znaleziska w postaci pozostałości osad, ceramiki czy cmentarzysk z różnych okresów historii dają obraz bogatej historii tych terenów, przez niektórych badaczy kojarzonych z legendarną Winetą i wikińskim Jómsborgiem. Obecnie tereny te słyną m.in. ze skansenu Centrum Słowian i Wikingów i corocznego Festiwalu Słowian i Wikingów z rekonstrukcjami historycznymi.

Kolejną z ogromu ciekawych wysp Bałtyku jest Märket - maleńki skrawek lądu, który jest najmniejszą wyspą świata, której terytorium podzielono pomiędzy co najmniej dwa państwa. Niezamieszkały, długi na zaledwie 300 m i szeroki na tylko 100 m ląd jest rozdzielony szwedzko-fińską granicą państwową. Choć na wyspie nikt nie mieszka, posiada ona kilka zabudowań, w tym zautomatyzowaną latarnię morską. Ze względu na upodobanie sobie tego skrawka lądu przez foki, na Märket organizowane są wyprawy - "focze safari".

Najnowsze odkrycia archeologiczne na temat bałtyckich wysp dotyczą natomiast samotnej wyspy Gotska Sandön. Naukowcy ustalili niedawno, że wyspa nie była dawniej odosobnioną ostoją natury, jak wcześniej sądzono - ślady ludzkiej obecności sięgają tu bowiem od epoki kamienia, przez czasy brązu, aż po średniowiecze. Zidentyfikowano artefakty takie jak krzemienne sztylety i paleniska z kośćmi fok, a także dowody na aktywność, która mogła obejmować piractwo, a nawet strategiczne wykorzystanie wyspy w starciach o panowanie nad regionem.

Wyspa na Morzu Bałtyckim okazała się być prawdziwą kopalnią archeologicznych skarbów, które zmieniły wiedzę o historii tego miejsca. Skistar - Praca własna, CC0 1.0, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl Wikimedia Commons

Jakie jeszcze odkrycia na temat Morza Bałtyckiego nas czekają? Czas pokaże, ale po ogromie ciekawych (lub niepokojących) znalezisk już teraz widać, że z pewnością ten słonawy akwen wraz ze swoimi wyspami skrywa jeszcze wiele sekretów.

Polsat Polsat