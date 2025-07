Z Władysławowa do Kłajpedy z "niespodzianką" po drodze

Para niemieckich turystów, Gerd i Anke Schekahn, wybrała się niedawno w podróż jachtem Malö 40 o nazwie "Emaloca" po Morzu Bałtyckim, płynąc z Władysławowa do litewskiej Kłajpedy. Według niemieckiego dziennika "Tagesspiegel", turyści w pewnym momencie zauważyli niezidentyfikowany okręt podwodny bez oznaczeń identyfikacyjnych.

Próby kontaktu przez radio nie powiodły się, a okręt płynął prosto na nich, zmuszając ich do zmiany kursu. Według relacji turystów, przez pół godziny okręt podążał równolegle do jachtu, po czym zniknął z pola widzenia. Podejrzewa się, że był to okręt rosyjski. Zdarzenie miało miejsce w czerwcu br. i według doniesień nie jest odosobnione.