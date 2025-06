Jak uważa portal Niebezpiecznik, oprócz spoofigu GPS może też być stosowany jamming protokołu radiowego OcuSync, którego używa się do zdalnego sterowania dronami. Działa on na częstotliwościach 2,4 GHz albo 5,8 GHz i także one mogą być zakłócane. Gdy dron traci kontakt z operatorem, może on powrócić na miejsce startu (procedura "Return To Home") albo zawisnąć w powietrzu w oczekiwaniu na sygnał.

Doniesienia znad Bałtyku mówią, że drony odlatują i spadają. Niektóre rozbijają się o wydmy albo drzewa, inne wpadają do morza. Może to wynikać właśnie z uruchomienia procedury RTH. Lokalizacja GPS drona jest jednak zafałszowana i choć według mapy może lecieć poprawnie, to w rzeczywistości trafia na przeszkody terenowe. Może też spaść w wyniku rozładowania baterii.