Jaki jest najlepszy dojazd na plażę Stogi z centrum Gdańska? To proste - jedziemy rowerem do Gdyni, ładujemy się na prom do Karlskrony, a następnie pedałujemy przez Kalmar, Vimmerby, Norrköping i Nyköping. Po 28 godzinach docieramy do Nynäshamn, a stamtąd już tylko promem do Gdańska. Wysiadamy w Terminalu Promowym Westerplatte i znów na rower. Już tylko Sucharskiego, Wosia Budzisza i Nawotna i jesteśmy w domu... To znaczy na plaży.