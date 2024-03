Działanie w tym wypadku jest całkiem proste. Jeżeli wskażemy konkretny budynek, do którego prowadzi trasa, aplikacja Google Maps na miejscu wskaże nam, gdzie dokładnie znajduje się wejście do budynku. Te będzie widoczne po odpowiednim przybliżeniu mapy. Z pewnością nie wszystkie budynki od razu będą zaopatrzone w taką informację. Mimo wszystko będzie do przydatne podczas wyprawy w nowe miejsce, np. do dużego biurowca czy innego sporego budynku.

Alternatywa dla Google Maps

Jeśli szukasz alternatyw dla Google Maps, istnieje kilka godnych uwagi opcji, które oferują różne funkcje i priorytety, takie jak prywatność, funkcje offline, czy specjalistyczne mapy dla pieszych i rowerzystów lub kierowców:

OsmAnd - Ta aplikacja oparta na OpenStreetMap oferuje zaawansowane opcje nawigacji, mapy dostępne offline, a także specjalistyczne mapy dla pieszych, rowerzystów, i więcej. Jest ceniona za swoją prywatność i brak reklam;

- Ta aplikacja oparta na OpenStreetMap oferuje zaawansowane opcje nawigacji, mapy dostępne offline, a także specjalistyczne mapy dla pieszych, rowerzystów, i więcej. Jest ceniona za swoją prywatność i brak reklam; Waze - Choć jest własnością Google, aplikacja ta różni się od Google Maps poprzez silne zaangażowanie społeczności użytkowników, którzy dostarczają dane w czasie rzeczywistym o ruchu drogowym, policji i innych wydarzeniach na drodze;

- Choć jest własnością Google, aplikacja ta różni się od Google Maps poprzez silne zaangażowanie społeczności użytkowników, którzy dostarczają dane w czasie rzeczywistym o ruchu drogowym, policji i innych wydarzeniach na drodze; Apple Maps - Dostępna wyłącznie dla użytkowników urządzeń Apple, ta aplikacja koncentruje się na ochronie prywatności, oferując nawigację oraz możliwość pobierania map do użytku offline bez zbierania danych o użytkowniku do celów reklamowych;

Ja przy Google Maps zostaję - lepsze wrogiem dobrego!

Czytaj także: Premiera serii Xiaomi 14 coraz bliżej. Co wiemy o wyczekiwanych modelach?