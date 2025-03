Przeniosą most do fabryki, żeby go odnowić. Niezwykły remont w Opolu

Jacek Waśkiel

Most Zamkowy w Opolu przechodzi niezwykłą renowację. Zamiast tradycyjnego remontu na miejscu, balustrady i przęsła zostaną zdemontowane i trafią do fabryki konstrukcji stalowych, co pozwoli na precyzyjne oczyszczenie, naprawę i zabezpieczenie przed korozją. To nietypowe podejście ma na celu zachowanie wyjątkowego charakteru mostu, przy jednoczesnym wzmocnieniu jego konstrukcji na kolejne dziesięciolecia.