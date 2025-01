Ostatni stalowy dźwigar, ważący 215 ton, został podniesiony i połączył sekcje mostu, co oznacza zakończenie budowy głównej konstrukcji. Most Huajiang Grand Canyon Bridge, którego budowa kosztowała 280 milionów dolarów, ma za zadanie skrócić czas przejazdu przez kanion z prawie godziny do zaledwie kilku minut.

Kluczowy etap budowy zakończony

Według Wu Chaominga, starszego inżyniera zaangażowanego w projekt, do podnoszenia dźwigarów wykorzystano największy na świecie system linowego podnoszenia o dużym rozstawie. System ten, wyposażony w technologie transportowe, podnoszące oraz inteligentne monitorowanie, pozwolił rozwiązać techniczne wyzwania związane z dużym ciężarem i rozpiętością elementów. Główna konstrukcja nośna mostu składa się z 93 segmentów stalowych, które ważą łącznie 22 tys. ton, co odpowiada masie dwóch wież Eiffla.

Rozwiń

Znaczenie mostu dla regionu

Most Huajiang Grand Canyon Bridge ma długość 2890 metrów, a jego rozpiętość wynosi 1420 metrów, co czyni go największym mostem o takim rozstawie w obszarze górskim. Projekt, realizowany przez Guizhou Transportation Investment Group Co Ltd, ma na celu poprawę łączności w regionie, wzmocnienie więzi gospodarczych oraz rozwój turystyki w sąsiednich miastach, jak Guiyang i Anshun.

Budowa mostu w rejonie kanionu Huajiang była wyjątkowo trudna ze względu na specyficzne warunki geologiczne i klimatyczne. Region znajduje się na granicy Płaskowyżu Junnan i Dolnej Doliny Jangcy, gdzie często występują gwałtowne zmiany temperatury między dniem a nocą oraz silne wiatry kanionowe przez cały rok.

Przewyższenie dotychczasowego rekordzisty

Nowy most przewyższy most Beipanjiang, który dotychczas był najwyższym mostem na świecie. Ten również znajduje się w prowincji Guizhou, ale wznosi się na wysokość 565 metrów nad rzeką Beipan i łączy prowincje Guizhou i Junnan. Most Beipanjiang, otwarty w 2016 roku, oferuje cztery pasy ruchu i spektakularne widoki, często zanurzając się w chmurach i mgle.

Most Huajiang Grand Canyon Bridge ma zostać otwarty w drugiej połowie 2025 roku. Jego imponująca wysokość, innowacyjne rozwiązania inżynieryjne i znaczenie dla regionu, czynią go nie tylko jednym z najwyższych, ale i jednym z najbardziej spektakularnych projektów infrastrukturalnych na świecie.

