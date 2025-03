Spektakularna rewitalizacja w Łodzi. Zmienią zakład „króla bawełny”

Gdy pomyślimy o łódzkim przemyśle, to prawdopodobnie od razu pomyślimy o przemyśle włókienniczym. Jedną z ważniejszych postaci, która zapisała się na kartach historii jest niemiecki przemysłowiec Karol Scheibler, zwany „królem bawełny”, który w branży włókienniczej nie miał sobie równych w całym Cesarstwie Rosyjskim. Wybudowane przez niego zakłady koncentrowały 60 proc. produkcji i 55 proc. robotników przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim.

Jest jednak szansa na zmianę, a to dzięki deweloperowi Okam, który ma w swoim portfolio takie projekty jak Strefa Piotrkowska 217 czy Łódź.Work. W ramach inwestycji odrestaurowanie zostanie 5 zabytkowych budynków i wybudowane 5 nowych.

Co będzie na Księżym Młynie?

Stare budynki to nie tylko szpecące miejski krajobraz rudery, ale przede wszystkim liczne miejsca z potencjałem, które po renowacji mogą wciąż zachwycać, pełniąc nierzadko inne funkcje niż te, do których zostały stworzone. Znanym przykładem w Łodzi jest budynek przy ul. Tymienieckiego 25, gdzie w pofabrycznym obiekcie powstały lofty. Wiele podobnych projektów, które pokazywaliśmy w GeekWeeku , zrealizowała także Grupa Arche . Inwestycja Okam będzie przeznaczona dla mieszkańców, z tym że deweloper dużą uwagę chce poświęcić najstarszym mieszkańcom.

- Seniorów określa się jako "pokolenie mocy". Myślę, że ten projekt doskonale odpowiada na coraz większe potrzeby tej grupy. Statystyki nie kłamią - do 2030 roku co trzecia osoba w Polsce będzie seniorem. To odpowiedź na wyzwanie społeczne, z którym musimy się zmierzyć. Łódź wspiera inicjatywy, które tworzą przyjazne przestrzenie dla wszystkich pokoleń - wyjaśnia Adam Pustelnik