Wygląda jak statek kosmiczny, lądujący w samym sercu miejskiej dżungli. Ale to nie plan zdjęciowy kolejnej części Gwiezdnych Wojen, tylko długo wyczekiwane Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa . Po latach kontrowersji, przeprowadzek i sądowych batalii, niezwykły budynek autorstwa MAD Architects w końcu nabiera ostatecznego kształtu.

Od wulkanu w Chicago do statku kosmicznego w LA

Pierwsza wersja muzeum miała przypominać... wulkan i stanąć w Chicago. Ale tamtejszy projekt szybko spotkał się z krytyką. Ostatecznie Lucas i jego żona Mellody Hobson, którzy w całości finansują przedsięwzięcie z własnej kieszeni, przenieśli swoje plany do Los Angeles, wybierając teren Exposition Park, tuż obok stadionu i innych instytucji kultury.

Lucas Museum of Narrative Art będzie pierwszą tego typu instytucją na świecie, poświęconą sztuce narracyjnej we wszystkich jej formach, mediach i kulturach. Na pięciu kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 30 000 mkw znajdą się galerie, kina i ogromne archiwum.

Wśród eksponatów zobaczymy ceramikę sprzed tysięcy lat, prace Normana Rockwella (amerykańskiego malarza i ilustratora, najbardziej znanego jako autor okładek dla The Saturday Evening Post), Fridy Kahlo i Gordona Parksa (amerykańskiego fotografa, jednego z pierwszych czarnoskórych reżyserów w USA), a także rekwizyty, modele i koncepcje z filmów George'a Lucasa. Innymi słowy, odwiedzający będą mogli zobaczyć zarówno dzieła kanoniczne, jak i... pamiątki po Jar Jarze Binksie. Twórcy podkreślają, że to muzeum nie tylko dla fanów kina. To przestrzeń, która ma inspirować i pokazywać, jak od wieków ludzie opowiadają sobie historie.