W białostockim ratuszu podpisano umowę na budowę Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. To nie tylko inwestycja budowlana, ale i symboliczny gest powrotu do źródła duchowego oporu wobec komunistycznego reżimu. Właśnie we wsi Okopy, w gminie Suchowola, 14 września 1947 roku urodził się Jerzy Popiełuszko. Tu dorastał, zanim został symbolem nieugiętej walki o godność ludzką i wolność słowa.