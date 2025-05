W Arabii Saudyjskiej, w sercu pustyni, powstaje muzeum z... błota. Brzmi jak dowcip? Nic bardziej mylnego. To jeden z najbardziej prestiżowych projektów kulturalnych Bliskiego Wschodu. Za koncepcją stoi słynna pracownia Zaha Hadid Architects , a budynek, choć zbudowany z glinianych cegieł , nie będzie miał nic wspólnego z prowizorką.

Asaan (tak nazywa się nowa instytucja) powstaje w Dirijji, historycznej kolebce saudyjskiego państwa. To właśnie tu, w dzielnicy At-Turaif wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO , przez sześćset lat przetrwały tradycyjne domy z cegieł mułowych . Nowe muzeum stanie się ich współczesną kontynuacją - w duchu, formie i materiale.

Zamiast betonu i stali, architekci zdecydowali się na adobe - materiał znany od wieków, powstający z gliny, wody i słomy. Cegły będą produkowane lokalnie i suszone na pustynnym słońcu . To pierwszy tego typu projekt biura Zahy Hadid, które dotąd kojarzyliśmy z futurystycznymi bryłami i połyskliwym szkłem. Tym razem postawiono na coś znacznie starszego. Ziemię jako nośnik dziedzictwa.

Muzeum ma trzy kondygnacje, a jego układ podporządkowano rytmowi tradycyjnej architektury Nadżdu. Centralnym elementem będą trzy zacienione dziedzińce - każdy przypisany do innego programu: edukacyjnego, artystycznego i administracyjnego. Przestrzenie zewnętrzne - ogrody, place i tarasy - mają być nie tylko estetyczne, ale też funkcjonalne. Dzięki przemyślanemu zacienieniu i właściwościom termicznym cegieł wnętrza pozostaną chłodne, nawet gdy na zewnątrz pustynia przypomina rozgrzany piec.

Asaan, co w języku arabskim oznacza "dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie", nie będzie jednak tylko galerią starych przedmiotów. Muzeum ma tętnić życiem. Planuje się tu immersyjne wystawy, warsztaty, wydarzenia dla lokalnej społeczności oraz przestrzenie do rekonstrukcji i konserwacji zabytków. Wszystko to pod skrzydłami Misk Foundation - organizacji non-profit wspierającej rozwój młodzieży w Arabii Saudyjskiej.