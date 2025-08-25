W skrócie Archeolodzy znaleźli wyjątkowy pochówek z epoki mezolitu w gminie Inowrocław.

Odkrycie to jest starsze niż egipskie piramidy i uznawane za unikat w skali Europy.

Naukowcy prowadzą badania antropologiczne i genetyczne szczątków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polska jest pełna skarbów. Sensacyjne odkrycie w gminie Inowrocław

Co skrywa ziemia w Polsce? Całkiem sporo. Regularnie dowiadujemy się o ukrytych tu śladach przeszłości - od prehistorycznych osad, przez średniowieczne grodziska, po relikty z czasów obu wojen światowych. Niekiedy takie pozostałości odsłaniane są przypadkowo, innym razem to wynik skrupulatnie zaplanowanych badań. Ale w obu przypadkach zdarzają się znaleziska naprawdę spektakularne. Tak można też określić nowe odkrycie w woj. kujawsko-pomorskim. Jest starsze niż piramidy - i unikatowe w skali Europy.

- Podczas budowy gazociągu w gminie Inowrocław w sołectwie Orłowo archeolodzy natrafili na wyjątkowy skarb sprzed tysięcy lat - podaje na Facebooku Gmina Inowrocław. - Odkryto zbiorowy pochówek z okresu mezolitu, datowany na ok. 8000-7000 lat p.n.e.

Pochówek w woj. kujawsko-pomorskim. Unikat w skali Europy

Tym odkrycie jest wyjątkowy pochówek czterech osób - prawdopodobnie rodziców z dwójką dzieci w różnym wieku. Pochówek jest kompletny i doskonale zachowany.

- Układ ciał jest niezwykle wymowny - zmarli obejmują się wzajemnie, a głowy zwrócone są ku sobie. Przy dziecku znaleziono też narzędzie kamienne charakterystyczne dla epoki. Na kościach widoczne są ślady ochry - symbolu życia i krwi - podaje Gmina Inowrocław.

Znalezisko ze środkowej epoki kamienia jest starsze niż najstarsza znana piramida w Egipcie - piramida Dżesera w Sakkarze, która powstała około 2650 r. p.n.e. Wykorzystano sztuczną inteligencję, aby stworzyć przykładowy szkic rekonstrukcji pochówku. Na obrazku udostępnionym przez Gminę Inowrocław widzimy czwórkę przytulonych do siebie ludzi.

Rozwiń

Odkrycie starsze niż piramidy. Naukowcy badają znalezisko

Ogółem na 50-kilometrowej linii budowy gazociągu na obszarze od Latkowa do Wrzosów znajduje się aż 88 stanowisk archeologicznych, ale to zawierające pochówek jest wyjątkowe. To bowiem pierwsze tego typu znalezisko na terenie Polski i unikat w skali Europy, podkreślają specjaliści. Pochówkiem zajmują się teraz naukowcy. Szczątki badają antropolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a specjalistyczne badania mogą pomóc odpowiedzieć na niektóre pytania dotyczące czwórki ludzi z niezwykłej mogiły.

- To niezwykle rzadkie znalezisko, które rzuca nowe światło na wierzenia i zwyczaje naszych przodków sprzed kilku tysięcy lat - przekazuje Gmina Inowrocław.

Kim byli ludzie z pochówku odkrytego pod Inowrocławiem?

Jak doszło do odkrycia pod Inowrocławiem i co wiadomo o pochowanych tu osobach?

- Miało to miejsce podczas odhumusowania terenu, czyli usuwania wierzchniej warstwy ziemi. Wiedzieliśmy, że znajdują się tutaj stanowiska z czasów rzymskich, które mają po około 2000 tysiące lat, ale takiego odkrycia się nie spodziewaliśmy - powiedział "Inowrocław Nasze Miasto" archeolog Piotr Alagierski z Pracowni Archeologicznej Alagierscy z Chodzieży.

Nie są znane przyczyny śmierci pochowanych tu osób, ale specjaliści mówią, że "ludzie umierali wtedy na prozaiczne rzeczy" i mogło to być wychłodzenie czy choroba. Badania antropologiczne pozwolą teraz na dokładniejsze określenie czasu, w którym żyła ta czwórka osób, a w planach jest też analiza DNA. Takie badanie mogłoby jednoznacznie wyjaśnić, czy pochówek dotyczy rodziców z dziećmi.

Ekshumacja ofiar Wołynia. Zgorzelski: Koniec chocholego tańca nie nieodkrytych grobach Polsat News Polsat News