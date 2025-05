Niesamowite odkrycie na budowie S17. Archeolodzy ruszyli do pracy

Podczas wykopalisk archeologicznych w woj. lubelskim, które są prowadzone w związku z budową drogi S17 na odcinku pod Zamościem, natknięto się na niezwykle interesujące znaleziska. Wiele wskazuje na to, że to średniowieczna osada. To by oznaczało, że badacze odkryli najstarsze miejsce historycznego osadnictwa na tych terenach.