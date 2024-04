Na obszarze Jawiszowic, wsi położonej w województwie małopolskim, doszło do ciekawego odkrycia. W miejscu, gdzie trwają prace nad budową drogi ekspresowej S1 archeolodzy założyli dwa stanowiska.

Podczas robót ujawniono bowiem ślady świadczące o tym, że przed wiekami teren ten zasiedlały różne kultury. Archeologom udało się ustalić nieco więcej szczegółów na ten temat.

Budowa drogi ekspresowej S1 między Oświęcimiem a Dankowicami

Trwają zaawansowane prace przy budowie drogi ekspresowej S1. Inwestycja dotycząca S1 Oświęcim - Dankowice objęta jest unijnym dofinansowaniem w ramach realizacji dłuższego odcinka Oświęcim - Bielsko-Biała Hałcnów. Działania związane z realizacją założenia prowadzone są tu od dłuższego czasu i jak wyjaśnia GDDKiA za pośrednictwem gov.pl, zaawansowanie działań dla robót drogowych wynosi ok. 57 proc., a mostowych w 82 proc.

Reklama

Najbliższe plany skupiają się natomiast wokół przewidzianych do udostępnienia w tym roku wybranych obiektów, razem z fragmentami kolidujących z trasą główną S1 dróg poprzecznych, podaje gov.pl. Jednak ze względu na kolejne znaleziska, prace zostały wstrzymane w sektorze, w którym ujawniono obiekty archeologiczne. Co udało się ustalić i jak to wpłynie na termin zakończenia budowy?

Zdjęcie Na dwóch stanowiskach w rejonie budowy drogi ekspresowej S1 odkryto wiele śladów kultur sprzed wieków. / https://www.gov.pl / materiał zewnętrzny

Stanowiska Jawiszowice 5 i Jawiszowice 6. Ślady osadnictwa sprzed wieków

Jak czytamy na gov.pl, podczas budowy S1 natrafiono na rozmaite ślady osadnictwa z kilku epok, nawet sprzed okresu od 7 do 10 tysięcy lat. Archeolodzy na wybranym obszarze w Jawiszowicach założyli dwa stanowiska. Udało się ustalić nieco więcej konkretów na temat odkryć. W przypadku stanowiska Jawiszowice 5 odkryto osiem zagłębionych w ziemię obiektów archeologicznych - sześć jam zasobowych, które pełniły niegdyś funkcje piwniczek; oraz dwie jamy posłupowe, czyli pozostałości po wbitych w ziemię drewnianych słupach, elementach jakiejś konstrukcji naziemnej. Znaleziono też wiele fragmentów glinianych naczyń.

- Pochodzą one z okresu funkcjonowania na badanym terenie osady ludności tzw. kultury łużyckiej, występującej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w latach 1100 - 400 p.n.e. Wykonywana planigrafia pozwoliła na odkrycie dwunastu krzemieni i trzydziestu czterech fragmentów ceramiki - przekazuje GDDKiA.

Jeśli chodzi o stanowisko Jawiszowice 6, zarejestrowano tam sześć obiektów archeologicznych - trzy jamy posłupowe, dwie szeroko rozumiane jamy gospodarcze, które powiązano z funkcjonowaniem tutejszej osady sprzed wieków; a także obiekt sklasyfikowany jako rów. Podczas eksploracji badacze ujawnili m.in. zabytki wykonane z krzemienia, m.in. misternie wykonany z krzemienia jurajskiego grot strzały.

- Trzy zabytki wykonane z krzemienia oraz dwadzieścia cztery fragmenty ceramiki dotyczą tzw. kultury mierzanowickiej, która rozwijała się na badanym terenie we wczesnej epoce brązu, tj. w latach 2300 - 1800 p.n.e. - informuje GDDKiA na gov.pl.

Zdjęcie Grot znaleziony podczas budowy drogi S1 jest misternie wykonany. / https://www.gov.pl / materiał zewnętrzny

Opóźnienia w budowie S1. Nowy termin zakończenia inwestycji

Znaleziska dotyczące osadnictwa sprzed wieków sprawiły, że inżynier kontaktu po analizie zgromadzonych materiałów oraz roszczeń wykonawcy zdecydował o przedłużeniu czasu na ukończenie inwestycji o 223 dni kalendarzowe, wyjaśnia gov.pl.

Źródło informuje, że zgodnie z podpisanym aneksem nowy termin zakończenia budowy odcinka został ustalony na 5 czerwca 2025 r. Przesunięto go z 26 lipca 2024 r.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!