Czasem wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć, by dostrzec coś niezwykłego - zachwycić się pięknym krajobrazem, docenić wygląd jakiejś budowli, czy… trafić na prawdziwy skarb ukryty tuż pod naszymi stopami. Polska, z jej bogatą historią i nieprzebranym dziedzictwem kulturowym, wciąż potrafi zaskoczyć znaleziskami , które zmieniają nasze spojrzenie na przeszłość. Często za tymi odkryciami stoją pasjonaci historii, legalnie przeszukujący lasy i pola z wykrywaczami metali.

Współpracując z archeologami i konserwatorami, pokazują, że odpowiedzialność eksploratorów i wspólne zaangażowanie mogą nieść owocne wyniki. Tym razem to właśnie poszukiwacze znowu natrafili na niezwykły ślad przeszłości - w samym sercu podlaskiej puszczy. Co tam znaleźli?

Członkowie Magna Silva - grupy eksploracyjnej przy Stowarzyszeniu "Wielki Las" podzielili się na swoim profilu na Facebooku nowym odkryciem. Niejednokrotnie ci pasjonaci natrafiali już na wartościowe znaleziska, a ostatnie z nich to prawdziwy skarb. Prowadząc poszukiwania w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego w woj. podlaskim, jeden z eksploratorów, pan Tadeusz, znalazł bowiem stos 69 monet. Wśród kilkudziesięciu okazów ze srebra znalazło się też złoto - pierwsze w historii Magna Silva.

- Pierwszym krokiem było namierzenie dokładnej lokalizacji GPS oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej nienaruszonego skarbu. Następnie wyznaczono zarys wykopu archeologicznego o wymiarach 1×1 m. Kolejnym etapem było zbieranie materiału wokół znaleziska (dwie warstwy po 10 cm w głąb gruntu), który pakowano do worków strunowych. Materiał ten zostanie wykorzystany do badań metodą flotacji, by odnaleźć ewentualne inne zabytki lub materiały organiczne z epoki monet. W końcu nadszedł wyczekiwany moment, mogliśmy w pełnej krasie zobaczyć i podjąć nasze znalezisko - wyjaśnili proces podejmowania skarbu poszukiwacze.