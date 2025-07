Większość z nas kojarzy Polskę z bursztynem wyrzucanym przez Bałtyk po sztormach. Ale to tylko początek listy. - Złoto, diament marmaroski, szafir, legendarny haczetyn, promieniotwórczy autunit czy toksyczny arsenopiryt - to tylko niektóre z osobliwych minerałów, jakie można znaleźć w Polsce - mówi dr Bartłomiej Kajdas z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I nie są to znaleziska jedynie dla zawodowych geologów, choć nie wystarczy też spacer po lesie.

Korund to minerał, który jest krystaliczną formą tlenku glinu (Al₂O₃). Jest drugim najtwardszym minerałem po diamencie (9 w skali Mohsa) i występuje w wielu kolorach, z których najbardziej znane to rubin (czerwony) i szafir (niebieski).

Sudety to także miejsce występowania minerałów radioaktywnych. W Kletnie spotkać można kolorowe naloty autunitu i torbernitu - wtórnych minerałów uranu. Choć nie stanowią one zagrożenia przy krótkim kontakcie, przebywanie w ich pobliżu dłużej nie jest wskazane . Dużo bardziej niebezpieczny jest arsenopiryt (siarczek żelazowo-arsenowy), występujący w okolicach Złotego Stoku. - Największe zagrożenie stwarzają w momencie wietrzenia minerału lub jego podgrzania - ostrzega ekspert.

Niektóre "skarby" spadają nam z nieba. W 1868 roku w okolicach Pułtuska miał miejsce jeden z największych deszczów meteorytów na świecie. A w lutym 2025 r. niewielki meteorytowy deszcz spadł w okolicach Drelowa na Lubelszczyźnie . - Zebrano ich do tej pory ponad 70 okazów o łącznej masie ok. 4 kg - podaje dr Kajdas.

Choć bursztyn to nie minerał, a kopalna żywica, również niejedno potrafi zaskoczyć. Znaleźć go można nie tylko na plażach. Występuje w warstwach piaskowca z epoki eocenu, ciągnących się od Lwowa po Królewiec. - Największe złoża znajdują się wbrew pozorom w głębi lądu, a nie bezpośrednio na wybrzeżu. To, co trafia na plaże po sztormach, to fragmenty wypłukiwane z tych głębiej położonych warstw - wyjaśnia naukowiec.