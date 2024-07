Ziemia skrywa wiele tajemnic. Kolejne odkrycia pokazują, że natknąć się można na nie zarówno na powierzchni, jak i schodząc do podziemi. Przykładem są np. zidentyfikowane niedawno korytarze biegnące pod ziemią w Boguszowie-Gorcach, czy też zachowana w całości wiekowa kopalnia srebra w Srebrnej Górze, która nieustannie zaskakuje nowymi odkryciami.

Wymieniać można by jeszcze długo. Co rusz archeolodzy trafiają podczas wykopalisk na świadectwa sprzed wieków, a także eksploratorzy, którzy zapuszczają się pod ziemię, odnajdują zapomniane tereny. Zdarza się też, że do znalezisk dochodzi podczas prac związanych z planowanymi inwestycjami. Ponadto niekiedy tego typu odkrycia poprzedzają długie przygotowania, a innym razem jest to zwykły przypadek.

Odkrycie na Śląsku. Podczas remontu namierzono podziemne przejścia

Odkrycie na terenie Rudy Śląskiej, miasta w woj. śląskim, które leży w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, było właśnie jednym z nich. Tunele pod budynkiem na terenie kompleksu dawnego szybu „Franciszek” namierzono podczas prac remontowych prowadzonych na tym obszarze.

Szyb „Franciszek” został wydrążony dokładnie w 1857 r. i przez ponad pół wieku pełnił rolę szybu wydobywczego. Większość budynków również powstała w XIX wieku. Cały kompleks to wyjątkowy zabytek przemysłowy na terenie Rudy Śląskiej. W jego skład wchodzą administracja, kotłownia, nadszybie, rozdzielnia, stacja ratownicza oraz najciekawsza konstrukcja: gmach straży pożarnej. To właśnie pod tą budowlą doszło do odkrycia.

Zdjęcie Pod gmachem straży pożarnej odkryto nieznane wcześniej kanały. / FOT ARKADIUSZ GOLA /Polska Press/East News / East News

Zagadkowe kanały odkryte na terenie kompleksu szybu "Franciszek" w Rudzie Śląskiej

Na ten moment nie jest znana dokładna funkcja przejść usytuowanych pod budynkiem dawnej straży pożarnej. Wiceprezydent Rudy Śląskiej Aleksandra Skowronek przekazała, że wstępnie ustalono, jak przebiegają tunele.

- Na terenie budynku dawnej straży pożarnej szybu „Franciszek” odkryte zostały zagadkowe ceglane kanały. Z przeprowadzonego wstępnego rozeznania wynika, że jeden z nich łączył straż pożarną z cechownią, drugi zaś odchodził w stronę maszynowni — wyjaśniła.

Nowa atrakcja na Śląsku. Lokalne Centrum Tradycji w Rudzie Śląskiej to edukacja i rozrywka w jednym

Sam fakt odkrycia kanałów związany jest z pracami prowadzonymi na terenie kompleksu. Powstaje tam Lokalne Centrum Tradycji, atrakcja, która ma stanowić połączenie centrum edukacji regionalnej i miejsca integracji międzypokoleniowej oraz żywego muzeum. Będą tam m.in. dwie ekspozycje stałe, poświęcone historii dzielnicy Ruda i historii szybu "Franciszek", a także kilka tematycznych przestrzeni.

Serwis rudaslaska.com.pl wymienia tu izby: kapelmajstra (tradycje muzyczne), śląskiego master chefa (dla miłośników śląskiej kuchni), szycia (z nauką szydełkowania i robienia na drutach), bajtla (z grami i zabawami dla dzieci) i do tego działek, ogródek warzywny. Całkowity koszt remontu oszacowano na ponad 2 miliony złotych. Odkrycie korytarzy pod budynkiem może wpłynąć na plan zagospodarowania — władze już zastanawiają się, jak wykorzystać ten obszar. Zanim to jednak nastąpi, tunele zostaną zbadane.

- Liczymy, że prowadzona właśnie kwerenda archiwalna pozwoli odpowiedzieć na pytania, jaka była funkcja i dokładny przebieg kanałów. Myślimy również o tym, jak je wykorzystać w ramach przyszłego zagospodarowania terenu — powiedziała wiceprezydent.