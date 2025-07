Naukowcy z University of Colorado Boulder odkryli, że erytrytol wcale nie jest tak zdrowy, jak sądzono. Powstaje w procesie fermentacji kukurydzy i od dawna uważa się go za jeden z najlepszych słodzików na rynku, ponieważ jest bardzo zbliżony do cukru, a przy tym jedynie w niewielkim stopniu wpływa na insulinę i poziom cukru we krwi u diabetyków.