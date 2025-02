Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym Cell Metabolism, prowadzone przez naukowców z Chin, Szwecji i USA, wskazuje na potencjalnie negatywny wpływ aspartamu na układ naczyniowy . A przynajmniej myszy, które przez 12 tygodni były karmione dawką aspartamu odpowiadającą trzem puszkom dietetycznego napoju dziennie. W porównaniu do grupy kontrolnej, zwierzęta te miały większe blaszki miażdżycowe w tętnicach oraz wyższy poziom stanu zapalnego , co jest powiązane z chorobami serca.

Aspartam powoduje wzrost poziomu insuliny, co przyczynia się do miażdżycy – choroby charakteryzującej się odkładaniem tłuszczu w naczyniach krwionośnych. Naukowcy zidentyfikowali mechanizm tego procesu: sygnał immunologiczny CX3CL1, który aktywuje się pod wpływem insuliny, przyciąga komórki układu odpornościowego, prowadząc do stanu zapalnego naczyń i problemów kardiologicznych.