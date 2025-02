Włoska "mistyczka" może stanąć przed sądem w związku z oszustwem religijnym - kobieta przekonywała, że odbiera wiadomości od Matki Bożej, a jej figura płacze krwawymi łzami, co przyciągało do włoskiego miasteczka Trevignano Romano setki pielgrzymów. Co ciekawe, Gisella Cardia została uznana przez Watykan za oszustkę już w zeszłym roku, w efekcie czego zaostrzono też zasady dotyczące uznawania nadprzyrodzonych zjawisk (obecnie władny w tej kwestii jest tylko papież).