Archeolodzy datują cały kompleks na okres epoki żelaza od 800 do 500 roku przed naszą erą . Są pod wrażeniem jego idealnego zachowania. Podejrzewają, że to dzięki okolicznym powodziom, które przez setki lat uszczelniły warstwy archeologiczne.

Press Office of the Provincial Council

Press Office of the Provincial Council materiał zewnętrzny

Archeolodzy podczas prac wykopaliskowych w "mieście zmarłych" Press Office of the Provincial Council materiał zewnętrzny

Grobowce należą do ludzi o wysokim statusie, którzy zostali pochowani z wieloma cennymi przedmiotami, jak broń i misternie wykonane ozdoby, z których część została wykonana z użyciem bursztynu i szkła, co wskazuje na powiązania z takimi grupami jak Etruskowie i Wenecjanie. To pokazuje, że w antyku region Alp nie był odizolowanym miejscem, a wiele dóbr ludów Półwyspu Apenińskiego znajdowało do niego drogę.