Zaczęli budować zbiornik retencyjny, odkryli pozostałości średniowiecznej osady

Na Łacinie, między ul. Niemena a Sobczaka, powstaje otwarty zbiornik retencyjny mieszczący ok. 1900 metrów sześciennych wody

W miejscu przyszłego zbiornika retencyjnego prowadzone są badania, gdyż powstaje on na terenie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego AZP, jak przekazał w komunikacie Urząd Miasta Poznania. AZP, czyli Archeologiczne Zdjęcie Polski, to realizowane od 1978 r. przedsięwzięcie poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Wcześniej w okolicy już znajdowano interesujące archeologów artefakty.

- Według wstępnych założeń, na placu budowy zbiornika odkryto pozostałości po średniowiecznej osadzie. Do tej pory archeolodzy natrafili głównie na fragmenty ceramiki z czasów średniowiecza i okresu nowożytnego. Prace ziemne podzielono na etapy. Najpierw delikatnie ściągany jest humus, czyli wierzchnia warstwa gruntu. Następnie teren sprawdzany jest pod kątem obecności ewentualnych interesujących obiektów lub nawarstwień archeologicznych. W przypadku trafienia na wartościowe znalezisko - dalsze prace w danym miejscu prowadzone są ręcznie - mówi Marcin Ignaczak, członek zespołu koordynującego prace z ramienia Fundacji Badań Interdyscyplinarnych.

W miejscu przyszłego zbiornika retencyjnego prowadzone są badania, gdyż powstaje on na terenie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego

Więcej informacji będzie można uzyskać po odsłonięciu całego stanowiska i zbadaniu wszystkich przedmiotów. Mają być one zinwentaryzowane i sfotografowane, co pozwoli badaczom poszerzyć wiedzę historyczną o tym terenie. Badania archeologiczne decyzją Konserwatora Zabytków prowadzone są równolegle z pracami budowalnymi.

Budowany w Poznaniu zbiornik retencyjny to lokalna inwestycja, której zadaniem jest odciążenie kanalizacji deszczowej podczas intensywnych opadów. Nadmiar wody ma być gromadzony, a następnie odprowadzany do Warty lub wykorzystywany do podlewania zieleni. Zbiornik może pomieścić łącznie 1,9 tys. m sześc. wody. Wokół przewidziano strefę rekreacyjną. Będzie tam posadzonych 90 drzew i ponad 10 tys. krzewów, byliny i trawy ozdobne. W samym zbiorniku zaplanowano ponad 860 nasadzeń.