Na ścianie Royal Courts of Justice w centrum Londynu pojawił się nowy mural autorstwa Banksy'ego. Przedstawia sędziego w tradycyjnej peruce i czarnej todze, który uderza leżącego na ziemi protestującego. Z jego transparentu tryska krew. Obraz nie odnosi się bezpośrednio do żadnej konkretnej sprawy czy wydarzenia, ale trudno nie zauważyć kontekstu - dwa dni wcześniej w Londynie zatrzymano niemal 900 osób podczas protestów przeciwko zakazowi działalności grupy Palestine Action, jak opisuje BBC.

Nowy mural Banksy'ego w Londynie Callum Parke/Press Association East News

Banksy kontra sądy?

Artysta opublikował zdjęcie swojego nowego dzieła na Instagramie opatrując je krótkim podpisem: "Royal Courts Of Justice. London". To jego klasyczna metoda potwierdzania autentyczności prac. Mural powstał na bocznej ścianie Queen's Building, należącej do kompleksu Royal Courts of Justice, przy zwykle spokojnej Carey Street. Tym razem o ciszy można było zapomnieć. W poniedziałek zaroiło się tam od gapiów i fotografów, którzy przyszli zobaczyć jeszcze nie do końca zakryte graffiti.

Szybko jednak na murze pojawiły się plastikowe osłony i metalowe bariery. Jak poinformowali przedstawiciele sądu, dzieło zostanie usunięte. Rzecznik HM Courts and Tribunals podkreślił, że Royal Courts of Justice to budynek zabytkowy i dlatego jest "zobowiązany do utrzymania swojego pierwotnego charakteru". Jednocześnie londyńska policja oświadczyła, że otrzymała zgłoszenie o "zniszczeniu mienia" i prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Nowy mural Banksy'ego wywołał poruszenie i dyskusje

Choć Banksy nie dodał żadnego komentarza do swojego obrazu, interpretacje pojawiły się natychmiast. Baronessa Harriet Harman z Partii Pracy stwierdziła, że to "protest przeciwko prawu", nie wskazując jednak konkretnych ustaw. - Parlament tworzy prawo, a sędziowie po prostu je interpretują. Nie sądzę, by były dowody na to, że jeśli chodzi o prawo do protestu, sędziowie ograniczali je bardziej, niż zamierzał parlament - podkreśliła.

Kontrowersyjny mural Banksy'ego w Londynie został szybko zasłonięty Callum Parke/Press Association East News

Banksy od lat porusza w swojej twórczości tematy polityczne i społeczne. Jego graffiti krytykują wojnę, kapitalizm i decyzje władz. Latem ubiegłego roku artysta prowadził w Londynie kampanię z motywami zwierzęcymi - dziewięć prac zakończonych wizerunkiem goryla podnoszącego roletę przy wejściu do zoo. Inne projekty obejmowały piranie pływające w policyjnej budce w City czy wyjącego wilka na antenie satelitarnej w Peckham, który został zdjęty z dachu sklepu mniej niż godzinę po odsłonięciu.

Nowy mural przy Royal Courts of Justice wpisuje się też w szerszą twórczość artysty, który wielokrotnie nawiązywał do konfliktów politycznych i granicznych. W grudniu 2019 roku Banksy stworzył w Betlejem "zmodyfikowaną szopkę" - żłóbek Jezusa ustawiony na tle izraelskiego muru separacyjnego, przebitego wybuchem w kształcie... gwiazdy. Dla Palestyńczyków bariera jest symbolem zawłaszczania ziemi, dla Izraela zaś środkiem bezpieczeństwa.

