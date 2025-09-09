Wyjątkowa złota moneta. Pierwsze takie odkrycie podczas wykopalisk

Archeolodzy z Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków (IAA) odkryli rzadką złotą monetę z wizerunkiem Bereniki II, władczyni Egiptu ptolemejskiego (323 p.n.e. - 30 p.n.e.). Do odkrycia doszło w Jerozolimie, na terenie wykopalisk na stanowisku Miasto Dawida (City of David). To pierwsza znaleziona w ramach zorganizowanych wykopalisk poza Egiptem moneta tego typu, która ogółem stanowi rzadkość - tylko ok. 20 takich monet znaleziono w ciągu ostatnich 100 lat.

Możliwe, że złota moneta była częścią darów dla żołnierzy wracających z wojny syryjskiej, konfliktu zbrojnego między Egiptem Ptolemeuszy a państwem Seleucydów, który toczył się w latach 246-241 p.n.e. Monetę wykonaną ze złota (99,3 proc.) datowano na lata 246-241 p.n.e., stąd podejrzenia o powiązaniach z wypłatą dla żołnierzy. Zdaniem badaczy została ona wybita w Aleksandrii w Egipcie.

Berenika II, władczyni Egiptu. Moneta podkreśla jej znaczenie

Berenika II, żona króla Egiptu Ptolemeusza III Euergetesa I, jest przedstawiona na monecie w tiarze, welonie i naszyjniku, podają badacze. Na rewersie widnieje natomiast róg obfitości, dwie gwiazdy oraz grecki termin i tytuł, który oznaczał monarchę. Jak podkreślają badacze, taki napis jest rzadkością na monetach z tego okresu. Według badaczy napis miał uwydatniać znaczenie królowej.

- Królowa Berenika pojawia się tu nie jako małżonka króla, lecz prawdopodobnie jako samodzielna władczyni. Kobiety pojawiały się sporadycznie na monetach ptolemejskich przez prawie 300 lat (305-30 p.n.e.), a najsłynniejszą z nich była Kleopatra. Jest to jednak jeden z najwcześniejszych przypadków pojawienia się królowej ptolemejskiej na monecie z takim tytułem za jej życia, to dowód wyjątkowej niezależności i władzy politycznej - podał IAA w oświadczeniu.

Licząca ponad 2250 lat moneta przypomina o królowej, która współrządziła Egiptem, a swoimi czynami zyskała sławę jako dobra i wrażliwa władczyni. Boską czcią została otoczona już za życia, a jej odcięte i złożone bogom w ofierze włosy w związku ze szczęśliwym powrotem męża z wyprawy do Azji, wpłynęły na nazwę gwiazdozbioru - Warkocza Bereniki.

Mała moneta, wielkie odkrycie. Obiekt rzuca nowe światło na dzieje Jerozolimy

W oświadczeniu udostępnionym przez IAA czytamy, że odkryta teraz moneta to nie tylko świadectwo potęgi Bereniki II, ale i wyjątkowy rarytas. "Na świecie znanych jest zaledwie około 20 takich monet, a ta jest pierwszą, jaką kiedykolwiek odkryto podczas formalnych wykopalisk archeologicznych, co czyni ją znaleziskiem o niezwykłej wartości badawczej", podano. W dodatku odkrycie daje interesujący wgląd w dzieje Jerozolimy.

- Fakt, że tak rzadka złota moneta została odkryta w Jerozolimie w czasach, gdy kraj znajdował się pod panowaniem dynastii ptolemejskiej, daje fascynujący wgląd w status miasta w tamtych latach i możliwe relacje między władzami Jerozolimy a imperium Ptolemeuszy. Moneta niesie ze sobą szerokie implikacje dotyczące rozwoju Jerozolimy po zniszczeniu Pierwszej Świątyni. Do tej pory panował pogląd naukowców, że Jerozolima po 586 r. p.n.e. była małym, marginalnym miastem ubogim w zasoby naturalne. Moneta, wraz z dodatkowymi znaleziskami z połowy III wieku p.n.e., rzuca nowe światło: Jerozolima wydaje się zacząć odradzać już w okresie perskim i umacniać się pod rządami Ptolemeuszy - wyjaśnił w oświadczeniu kierownik wykopalisk z ramienia IAA, Yiftah Shalev.

''Wydarzenia'': Brytyjczycy znaleźli skarb i dostali za niego fortunę. W Polsce nie byłoby to możliwe Polsat News Polsat News