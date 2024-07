Wykopaliska w Jerozolimie ujawniły miejsce z czasów opisywanych w Biblii

Zdaniem kierownika wykopalisk prof. Yuval Gadot z Wydziału Archeologii i Kultur Starożytnego Bliskiego Wschodu Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz dr. Yiftah Shalev z Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności nie wiadomo, kiedy pierwotnie utworzono fosę, ale badacze podkreślają, że nowe dowody wskazują na to, iż była ona używana już ok. 3000 lat temu.

- W tamtych latach fosa oddzielała południową część mieszkalną miasta od pałacu i świątyni. Utworzenie fosy było monumentalną operacją, mającą na celu zmianę i modyfikację naturalnej topografii, aby zademonstrować możliwości władców Jerozolimy tym, którzy przekraczają jej bramy — czytamy w komunikacie IAA.

Fosa z czasów Królestwa Judy i Pierwszej Świątyni

Ogromna fosa fortyfikacyjna o głębokości co najmniej 9 metrów i szerokości co najmniej 30 metrów została zaprojektowana w celu ochrony górnego miasta, w którym znajdowała się świątynia i pałac, oraz oddzielenia go od dolnego miasta. „Mamy pewność, że była ona wykorzystywana za czasów Pierwszej Świątyni i Królestwa Judy (966-586 r. p.n.e.), tym samym tworzyła wyraźny bufor pomiędzy miastem mieszkalnym na południu a miastem górnym na północy”, podają badacze.

Zdaniem badaczy zakrojone na szeroką skalę prace wydobycia ogromnej ilości materiału skalnego i przygotowania fosy wymagały znacznych umiejętności i zasobów inżynieryjnych, a jej wykonanie podkreślało siłę i możliwości ówczesnych władców miasta.